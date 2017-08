Daniel Grenier, Catherine Leroux et Monia Mazigh sont les invités de la 29e édition du Festival des écrivains d’Eden Mills, le 10 septembre. Ces trois auteurs viendront lire des extraits de leurs ouvrages en français et en anglais dans ce village situé près de Guelph et Halton Hills qui, chaque année, reçoit une quarantaine de talents littéraires canadiens.

Le public pourra ainsi écouter quelques passages du premier roman de Daniel Grenier. Prix littéraire des collégiens en 2016 pour L’année la plus longue (Le quartanier, 2015), le Québécois – connu pour ses nouvelles – plonge cette fois le lecteur dans une histoire plus longue dans laquelle il utilise les mêmes ressorts du récit court. Quasi-immortel, son mystérieux personnage, Albert Langlois, traverse trois siècles d’histoire, changeant d’identité, de profession au gré de ses aventures.

Si elle en est à son troisième roman, Catherine Leroux n’avait jamais présenté un ouvrage en français. C’est chose faite avec Le mur mitoyen (Denoël, 2013). Récompensée par le prix France-Québec, l’auteure montréalaise explore le thème de la filiation à travers quatre duos que tout sépare : un frère et une sœur, une mère et son fils, un couple en déroute et deux petites filles.

Avec Du pain et du jasmin, l’auteure trilingue Monia Mazigh immerge ses lecteurs dans deux périodes tumultueuses de l’histoire de la Tunisie, les Émeutes du pain en 1984 et la Révolution du jasmin en 2010, par le biais de l’expérience d’une mère et de sa fille.

Engagée dans la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, Mme Mazigh est devenue célèbre lorsque son mari Maher Arar, soupçonné de terrorisme, a été transféré par les autorités américaines en Syrie ou il a été torturé.

Les 9, 10 et 25 septembre, ateliers d’écriture, rencontres avec les éditeurs et séances de dédicace émailleront trois jours de festival. « Nous nous efforçons de nourrir la prochaine génération d’écrivains en soutenant l’aspiration par le biais d’ateliers, des concours d’écriture littéraire et poétique ainsi que des ensembles de lecture pour les écrivains et les poètes », indique la directrice artistique, Hélène Duguay. Notre festival littéraire célèbre le pouvoir des mots pour enflammer notre imagination et révéler des mondes et des idées au-delà de notre propre expérience ».

Photo (DR) : Catherine Leroux, Daniel Grenier et Monia Mazigh liront des passages de leur ouvrage, le 10 septembre.