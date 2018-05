L’École secondaire catholique Jean-Vanier à Welland a été l’hôte, le jeudi 26 avril, d’une cérémonie de citoyenneté canadienne organisée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Trente nouveaux citoyens canadiens originaires de 14 différents pays ont été assermentés.

« Nous retrouvons dans nos écoles des élèves et des membres du personnel qui viennent de plusieurs origines et qui contribuent à la richesse de notre système d’éducation catholique de langue française, a déclaré la conseillère scolaire de la région de Welland, Jo-Anne Thibodeau, en marge de la cérémonie. Nous sommes fiers de cette belle diversité et d’être canadiens. »

Les enseignants Jocelyne Tessier et John Éric Rowley, ainsi que plusieurs élèves de l’école vêtus de rouge et de blanc, se sont impliqués dans l’organisation et l’animation de l’événement au cours duquel le groupe de musique a joué un répertoire francophone.