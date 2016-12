Avec la cabane à sucre, il s’agit d’une des deux plus importantes activités du Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC). Le souper de Noël attire toujours une foule nombreuse qui peut être assurée de passer un bon moment en famille et entre amis. Le dernier en date s’est tenu le 4 décembre dernier.

Ce ne sont pas moins de 192 convives, sans compter la dizaine de bénévoles lorsqu’ils ont pu prendre un moment de répit, qui ont pris place aux tables. L’évènement, qui est depuis longtemps populaire auprès des anglophones en contact avec la communauté de langue française, fait parler de lui bien au-delà des limites de Cambridge. Il y avait ainsi un groupe important de francophones de Hamilton qui n’auraient jamais voulu manquer cette occasion de retrouver leurs sympathiques camarades de Cambridge et de goûter aux bons petits plats qu’ils avaient préparés avec soin.

En fait, les petits plats étaient en fin de compte plutôt grands, car il fallait bien combler les attentes et l’appétit de ces nombreux convives. Dans la cuisine, devenue une ruche où s’activait avec énergie les bénévoles du CCFC, ils étaient plusieurs à mettre la dernière touche à ce repas d’envergure alors que, peu après 17 h 30, débutait officiellement l’activité.

Après que Maurice Guénard ait fait quelques annonces avec son entrain habituel, le père Lourdy Dorismond, Oblat de Marie Immaculée, a récité le bénédicité. Le père Dorismond a été assigné à l’église Saints-Martyrs-canadiens au début du mois de septembre et c’était une occasion pour plusieurs de rencontrer le curé de la paroisse francophone.

Après une entrée de tourtière et de salade de pâtes accompagnée d’un verre de jus de tomates, le tout servi aux tables, les gens ont été invités à s’avancer au buffet où des bénévoles leur ont offert de généreuses portions de jambon, dinde, farce, légumes, boulettes de viande et purée de pommes de terre. Des desserts de toutes sortes et en abondance ont couronné ce festin.

Plus tard en soirée, alors que le souper tirait à sa fin, un magnifique poinsettia blanc fut tiré au sort parmi les participants, et c’est sur ce que le CCFC a fermé les livres sur l’année 2016.