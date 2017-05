Avec le mois de mai revient l’incontournable « vins et fromages » du Club Richelieu Niagara Falls. L’année 2017 ne fait pas exception à la règle et, le samedi 13 mai, à la salle paroissiale Saint-Antoine-de-Padoue, l’organisme rassemblait des francophones de toute la Péninsule pour cette activité très appréciée. Le thème? Des vacances dans une ambiance tropicale!

C’est donc dans un décor rappelant les Caraïbes que les convives ont passé la soirée. Certains avaient revêtu leur chemise hawaïenne pour l’occasion et, à l’entrée, des colliers de fleurs étaient remis aux participants. Les palmes, les ananas et les fleurs multicolores étaient omniprésents dans la salle et une musique rappelant des vacances au soleil servait de trame sonore à l’activité. Un vaste choix de fromages et de hors-d’œuvre étaient proposés à la gourmandise des visiteurs tandis que les frères Réjean et Marco Hébert, déguisés en pirate, servaient le vin au bar décoré en bateau.

« On espère avoir de 110 à 115 personnes », confiait le président, Michel Cayouette, en début de soirée, alors que ce nombre était en voie d’être atteint. L’organisme ne compte que 15 membres mais tous y sont actifs et chacun a mis la main à la pâte à la mise sur pied de cette dégustation. Il faut dire que c’est une des plus importantes activités au calendrier des membres et qu’elle permet d’amasser environ 3000 $ chaque année. Le président, qui est un des fondateurs de l’organisme, n’est d’ailleurs pas peu fier de l’engagement des uns et des autres : « Depuis 20 ans qu’on est ouvert, notre petit club a donné plus de 100 000 $ aux jeunes. »

Il s’agit bien-là de l’objectif ultime de ces nombreuses heures de bénévolat : offrir un soutien à l’enfance et à la jeunesse. Le prix d’entrée ne donnait pas seulement l’occasion de goûter des vins de la région; et l’encan, animé par Jean Chartrand, ne permettait pas uniquement de repartir avec un article sous le bras. En effet, les fonds amassés servaient aussi, et surtout, à resserrer les liens entre jeunes et moins jeunes de la communauté francophone de Niagara Falls.

Photo : les « pirates » Hébert servent le vin aux convives.