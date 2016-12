Dans le cadre du Mois de la littératie financière, le Centre du bien-être communautaire de Welland a présenté, le 29 novembre dernier, un double atelier consacré aux prêts bancaires et alternatifs disponibles pour le démarrage d’une entreprise dans la région de Niagara.

Afin de passer de la théorie à la pratique, un second volet de l’atelier était consacré à une question pratique : le lancement d’une garderie à domicile.

L’atelier était organisé par Solidarité des femmes et familles immigrantes francophones du Niagara (Sofifran) en partenariat avec Tools of Empowerment for Success. L’atelier bilingue (français-anglais) a réuni une cinquantaine de personnes dont la grande majorité étaient des immigrantes. L’animation de cette session d’information était assurée par Fayza Abdallaoui et Helen Lake.

Fayza Abdallaoui a longuement parlé de la problématique du lancement de sa propre affaire avec comme solution de financement des prêts bancaires et alternatifs. Tout en encourageant les participants à oser être leurs propres employeurs, elle a élaboré sur les prérequis qui passent, entre autres, par une sorte de diagnostique : ambition et objectifs, localisation et mobilité, compétences, personnalité, santé mentale et physique, environnement familial et privé, score du crédit personnel.

Ce diagnostique doit également être fait sur le plan financier car le nerf de la guerre, c’est l’argent. L’animatrice a expliqué les différents types de prêts existant au Canada. Elle a également insisté sur les conditions d’accès au crédit qui passent par le score de crédit. En cette matière, elle a conseillé aux participants de se renseigner auprès de Crédit Canada qui offre des services bilingues et gratuits et de se méfier des « marchands de crédit ».

Puis Helen Lake a parlé du lancement d’une garderie à domicile comme l’une des voies pour mettre fin au chômage. Elle a distingué les garderies privées et celles qui sont gérées par la Région du Niagara.

L’atelier a touché le cœur des préoccupations des participants. Le mois de novembre est, depuis quelques années, proclamé Mois de la littératie financière par l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) dans le but de renforcer le bien-être financier des Canadiens.

Pour l’année 2016, l’ACFC a voulu mettre l’accent sur la gestion intelligente du crédit, l’épargne pour l’avenir ainsi que la compréhension de ses droits et responsabilités.