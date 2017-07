L’été approche et l’envie de se régaler de boissons rafraîchissantes monte d’un cran. Je vous propose d’abord des recettes de smoothies, puis des recettes délicieuses pour le corps et l’esprit. Dans Green Kitchen – Les smoothies, David Frenkiel et Luise Vindahl nous offrent des recettes de base, des recettes pour smoothies tout simples et des recettes pour smoothies décadents.

Même tout simple, un smoothie peut allier fenouil et petites baises, ou encore mangue, avocat et citron vert. La fraise se marie bien à la grenade ; dattes, cacao et expresso peuvent créer un mocha glacé du matin. Le smoothie tropicalia, lui, réunit orange, cantaloup, mangue, fruit de la passion ou kiwi jaune.

Un smoothie peut être décadent de par ses ingrédients et/ou de par son originalité. Vous pouvez concocter un « smoothie à la mangue, curcuma et baies de goji » qui inclut aussi du gingembre, du jus de carotte et des graines de chia noires. Ou peut-être préférez-vous un « lait fouetté au beurre d’arachide et à la confiture »…

Vous aurez l’embarras du choix dans cet éventail de nouvelles combinaisons originales pour les accros du smoothie. Il y a aussi des recettes de laits végétaux, de jus et même de desserts.

Boissons remèdes

Dans Boissons remèdes, Anne McIntyre propose des recettes pour guérir la toux, la grippe, les maux de gorge, la congestion nasale, la gueule de bois, l’insomnie, l’arthrite, l’hypertension et la nausée. Il y a aussi des recettes pour apaiser l’âme et l’esprit, notamment des boissons contre l’anxiété, le stress ou la dépression.

Ce livre s’intéresse même aux « cures printanières, rafraîchissements d’été, antidotes à l’automne et remontants hivernaux ». Il est également question de stimulants pour le cerveau, de perte de poids, de fortifiants pour le système immunitaire et de peau de pêche. Bonne santé!

David Frenkiel et Luise Vindahl, Green Kitchen – Les smoothies, Montréal, Éditions de l’homme, 2017, 160 pages, 24,95 $.

Anne McIntyre, Boissons remèdes –

100 recettes délicieuses pour le corps et l’esprit, traduit de l’anglais par Marielle Gaudreault, Montréal, Éditions de l’homme, 2017, 176 pages, 19,95 $.