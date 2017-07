Envie de quelque chose de différent pour le souper du mercredi? L’île Merritt vous attend! Ce parc de Welland, à deux pas de l’Hôtel de ville, accueille une fois par semaine de nombreux kiosques de vente de nourriture dans une ambiance décontractée tant pour les jeunes familles que pour les gens plus âgés.

Le Welland Supper Market, comme l’évènement a été nommé, a été lancé l’été dernier et le succès qu’il a alors connu a mené à sa reconduite cette année. Jusqu’au 30 août, les gens sont invités à venir se promener sur l’île et, tout en profitant du paysage, à goûter à l’un ou l’autre des repas qui sont offerts.

En effet, avec le choix culinaire mis à la disposition des promeneurs et les tables à pique-nique qui bordent le sentier, c’est à un souper et non à une simple collation que le public est invité, d’autant plus que de l’alcool est vendu sur place.

Qui plus est, il n’est pas nécessaire de marcher pendant un long moment avant d’atteindre ce restaurant en plein air. Sur l’île Merritt se trouve un stationnement et, pour ceux qui seraient obligés de garer leur voiture aussi loin que sur la rue Main, il ne faut qu’une dizaine de minutes pour faire le trajet à pied de cette artère jusqu’au parc. Là, se trouvent également des toilettes publiques.

De 16 h 30 jusqu’à la tombée de la nuit, vers 21 h, les gens s’arrêtent aux kiosques pour s’acheter de quoi manger pendant que de la musique, souvent rétro ou populaire, se fait entendre sur le site.

Pour les plus jeunes, des modules de jeux se trouvent à proximité, bien que, avec tout l’espace disponible, ce n’est pas la place qui manque pour courir et se divertir. Pour les plus vieux, ils apprécieront relaxer dans ce parc atypique, une île en plein centre-ville où il fait bon se balader à pied ou à vélo.

Voilà donc une bonne idée de sortie pendant les beaux jours d’été ou, plus exactement, les belles soirées. Car en cette saison, casser la croûte à l’extérieur est un plaisir indémodable dont plusieurs ne se privent pas.

Photo : au cours de l’été, les vendeurs ambulants de nourriture se rassemblent dans ce parc de Welland.