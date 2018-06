Roch Voisine, le Cirque Le Roux et Grand Baton sont les trois surprises francophones de la prochaine saison du First Ontario Performing Arts Centre. Dévoilée les 30 et 31 mai au cours de deux soirées alternant musique live et présentations sur écran géant, la programmation fait une nouvelle fois la part belle aux concerts, au théâtre, à la danse et aux événements culturels qui ont l’an dernier attiré plus de 75 000 spectateurs.

Au chapitre francophone, Yannick Thomas, Gregory Arsenal, Philip Rosenberg et Lolita Costet devraient réjouir les adeptes des arts du cirque moderne. Sur la scène du Partridge Hall le 7 novembre, les quatre artistes fondateurs du Cirque Le Roux présenteront The Elephant in the Room.

Contemporain, glamour et excentrique, ce spectacle créé en France et mis en scène par Charlotte Saliou mélange acrobaties, absurde et burlesque dans un univers délicieusement rétro. Costumes, éclairage, personnages… tous les ingrédients sont réunis pour mettre en valeur la performance au service de l’intrigue dans laquelle ces élèves des écoles de cirque de Montréal et Bruxelles entraînent le public depuis 2013.

L’autre grande annonce francophone qu’il faut retenir parmi les 67 dates rendues publiques, c’est la venue de Roch Voisine. Le chanteur acadien aux 28 albums qui avait fait sensation l’été dernier lors de la Franco-Fête de Toronto fera son retour en Ontario le 7 mars prochain, dans la foulée de sa tournée française.

Annoncé comme un concert intimiste sans autre précision, An intimate evening with Roch Voisine pourrait fortement s’inspirer du spectacle des 8, 9 et 10 juin prochain lors du 30e anniversaire des Francos de Montréal. Dans Une heure avec Roch Voisine, le chanteur, dont le dernier album Devant nous est sorti en 2017, revisite 30 ans de répertoire accompagné de seulement deux musiciens.

On relèvera enfin la présence de Grand Bâton. Le groupe afro-caribéen accompagnera la voix jazz de Lisa Fisher le 25 avril prochain. Son fondateur n’est autre que le pianiste et guitariste de génie Jean-Christophe Maillard. Le Guadeloupéen a collaboré avec de nombreuses pointures de la chanson française, de Kassav à Maurane en passant par Michel Fugain dont il fut arrangeur et chef d’orchestre.

Également composé de Thierry Arpino (percussions) et Aidan Carroll (basse), Grand Bâton rayonne aujourd’hui depuis New York avec son style bien à lui : une alchimie faite de musique ethnique et de rock électro. Il collabore avec celle qui a accompagné les Rolling Stones dans leurs tournées de 1989 à 2015, la chanteuse américaine Lisa Fisher.

Entre pépites francophones, musiques celtiques et performances contemporaines du monde entier, la quatrième saison du First Ontario Performing Arts Centre devrait drainer une foule variée à St. Catharines, y compris lors de la Célébration des nations, un événement culturel autochtone qui, depuis l’année dernière et dorénavant chaque mois de septembre, encourage les communautés à marcher ensemble dans le respect et la compréhension.