Cet automne, la programmation du FirstOntario Performing Arts Centre de St. Catharines s’annonce prometteuse avec des prestations d’artistes de renommée internationale, dont certains francophones. Dès le 6 octobre, une prestation de Richard Bona, cet artiste Camerounais qui est l’un des bassistes les plus doués de sa génération, débutera une saison riche en diversité musicale.

Après avoir joué derrière les autres, Richard Bona se révèle auteur-compositeur-interprète. Il présente son premier album en 1999 intitulé Scenes From My Life sur lequel participent le saxophoniste ténor Michael Brecker, et le pianiste Jean-Michel Pilc. C’est devenu pour lui une habitude de puiser chez les autres de quoi nourrir sa musique. En 2005, son album Tiki flirtait avec les sonorités latines. Onze ans plus tard, le bassiste d’origine camerounaise confirme son attachement à ces rythmes avec un septième album, Heritage, enregistré en France.

Devenu au fil du temps multi-instrumentiste de génie, il refait en musique le voyage des Africains déportés à Cuba qui ont été réduits à l’esclavage. En 2016, il publie un nouvel album, Héritage, un voyage introspectif et un hommage à ses influences musicales africaines.

Les spectateurs de cette prestation à St. Catharines pourront entendre une musique sublimée tant par sa voix que par les délicieuses inflexions de la langue douala, que le Sawa d’adoption se vante de maîtriser aussi bien que le premier des puristes.

Parmi les autres spectacles à surveiller, celui du chanteur-compositeur et musicologue Benoît LeBlanc le 22 octobre qui offre une approche musicale imprégnée des traditions du folklore québécois et créole de Louisiane avec une dextérité et sensibilité juste et délicate. Finalement, la fille de la grande Nina Simone, décédée en 2003, Lisa Simone démontrera sa joie de vivre aux rythmes de la musique soul, jazz et de Broadway le jeudi 26 octobre prochain.