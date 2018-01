Cette semaine, Le Régional vous convie à vous remémorer ce que fut l’année 2017 pour la communauté francophone et pour la région en général. Aujourd’hui, les mois d’octobre, novembre et décembre…

OCTOBRE

* L’école Saint-René-Goupil, à Guelph, participe à un concours national afin de financer l’aménagement d’un sentier de course bordé d’arbres dans sa cour.

* Le Club de l’âge d’or Notre-Dame de Hamilton tient un bazar et un souper afin de financer ses activités.

* Le bazar de la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue, à Niagara Falls, attire son lot de visiteurs.

* La compétition de chilis à la paroisse du Sacré-Coeur, à Welland, enregistre une hausse de la participation.

* Le Centre francophone Hamilton organise une randonnée dans la zone de conservation Dundas Valley.

* La Nuit des chercheurs de l’Université McMaster rassemble scientifiques et curieux.

* Le Conseil scolaire catholique MonAvenir tient une séance de consultation très courue pour décider du sort de ses deux écoles de Niagara Falls.

* La soirée de contes de l’AFKW met en vedette des histoires parmi les plus diverses.

* Le CSCHN lance la programmation du Carrefour des aînés.

* Vernissage de l’exposition Célébrations de l’AFKW à Kitchener, où sont rassemblées les toiles des participants aux ateliers de peinture.

* Le CSCHN consulte les hommes francophones pour améliorer les services à leur endroit.

* Les enfants célèbrent l’Halloween au CCFC.

* Lancement de la Semaine nationale de l’immigration francophone à l’hôtel de ville de Hamilton.

NOVEMBRE

* Deux comédiens franco-albertains offrent un spectacle théâtral aux francophones de Niagara Falls et de Cambridge.

* À l’initiative de la Maison de la culture du Niagara, Radio-Canada tient une émission à Welland où 13 adolescents se voient confier l’animation, les chroniques et les entrevues.

* Une centaine d’aînés participent à une foire d’information à Hamilton.

* L’AFKW rend hommage à Nathalie Bouchard, qui fut la coordonnatrice de l’organisme pendant une décennie.

* Des francophones de Hamilton font l’expérience du speed mentoring au Collège Boréal.

* Catherine Parayre, professeur à l’Université Brock, offre une visite en français de l’exposition Material Girls présentée au Rodman Hall.

* Sofifran et l’organisme torontois La Passerelle-I.D.É présentent un atelier sur le démarrage d’entreprises à un groupe de participants issus de l’immigration.

* La paroisse du Sacré-Cœur tient son 63e bazar annuel organisé par le Cercle d’artisanat Héritage.

* Danièle Caloz, cofondatrice de la Société d’histoire de Toronto, donne une conférence à Port Colborne sur Jean-Baptiste Rousseaux, marchand et interprète ayant vécu au XVIIIe siècle.

* Le Conseil catholique MonAvenir suspend le processus d’examen de ses écoles de Niagara Falls.

* Les Filles d’Isabelle de Welland remettent au CSCHN des articles tricotés et des bons de 10 $ pour les familles démunies.

* Le bercethon du Foyer Richelieu permet de recueillir plus de 11 500 $.

DÉCEMBRE

* Une première soirée « Trivia » permet d’amasser des fonds pour la paroisse du Sacré-Cœur à Welland.

* Le CCFC accueille environ 150 convives à son traditionnel souper de Noël.

* L’AFKW offre un spectacle de Noël familial en chants et en théâtre pour faire découvrir les traditions du temps des Fêtes d’ici et d’ailleurs.

* La journée de formation Update in Medecine permet d’amasser 10 950 $ pour le Foyer Richelieu.

* Sofifran organise un réveillon avec animation musicale.

* À Welland, le CSCHN tient une fête de fin d’année avec souper, chants, jeux et tirages.

* Le CCFC et le Club LaSalle défoncent la nouvelle année avec une danse.

Compilation des données : Christiane Beaupré et Philippe Thivierge