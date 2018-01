Cette semaine, Le Régional vous convie à vous remémorer ce que fut l’année 2017 pour la communauté francophone et pour la région en général. Aujourd’hui, les mois de juillet, août et septembre…

JUILLET-AOÛT

* Quelques élèves de Hamilton et d’Oakville remportent des médailles aux Jeux de la francophonie canadienne.

* Le Centre francophone Hamilton organise une visite des chutes Sherman et Tiffany à Ancaster.

* « Portes ouvertes » francophones au Musée de Welland où Alacia Michaud fait une présentation sur l’histoire du fait français dans la ville.

* Les visiteurs affluent au Club LaSalle pour son exposition de voitures anciennes.

* Une dizaine de membres du Réseau Franco Guelph se rencontrent à l’occasion d’un pique-nique.

* La formation LGS, anciennement connue sous le nom de Swing, donne un spectacle en plein air à Niagara Falls.

* À sa traditionnelle épluchette de blé d’Inde, le CCFC joint cette année une exposition de voitures de collection.

* La chanteuse Mélanie Brulée fait escale à St. Catharines le temps d’un spectacle.

SEPTEMBRE

* L’Université Brock expose la collection d’œuvres autochtones ayant appartenues à Suzanne Rochon-Burnett.

* La Boîte à soleil organise une journée de développement personnel et professionnel pour ses 70 employées.

* Le CSCHN organise, à Welland, une session d’information destinée aux immigrants afin de faciliter leur établissement.

* Les francophones de St. Catharines participent, à grand renfort de déguisement et avec un char allégorique, à la « grande parade » de leur ville.

* Le lundi 25 septembre, les communautés francophones, et en particulier les élèves, soulignent le Jour des Franco-Ontariens.

* Le Réseau Franco Guelph rassemble une cinquantaine de participants à son « 6 à 8 ».

* Le Cercle des aînés de Cambridge accueille David Le Gallant pour une conférence sur l’histoire de l’Acadie.

* Le CSCHN conclut son assemblée générale annuelle par un spectacle de chansons d’Édith Piaf interprétées par Colombe Hinse.

* Un forum sur la formation des adultes se tient à Welland pour déterminer les besoins en la matière dans la région du Niagara.

* Le Club LaSalle rend hommage aux bénévoles à l’occasion de son 60e anniversaire.

* La Clinique juridique communautaire de Hamilton tient une activité ludique et pédagogique pour mieux se faire connaître de la population.

* Journée artistique multidisciplinaire pour Sofifran au cours de laquelle des membres de l’organisme s’adonnent à la lecture publique de récit.

* Le Musée de Welland rend hommage au peintre Norval Morrisseau.

Compilation des données : Christiane Beaupré et Philippe Thivierge