Cette semaine, Le Régional vous convie à vous remémorer ce que fut l’année 2017 pour la communauté francophone et pour la région en général. Aujourd’hui, les mois de janvier, février et mars…

JANVIER

* Le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) entame la nouvelle année avec un après-midi de danse country.

* Les francophones de Hamilton participent à une consultation sur l’immigration organisée par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

* Le Festival du vin de glace attire les touristes dans la région du Niagara.

* Le Centre français Hamilton (maintenant Centre Francophone Hamilton) se distingue à Contact Ontarois en remportant plusieurs prix.

* Assemblée générale annuelle (AGA) du Centre des aînés de Port Colborne : l’organisme peine à assurer la relève.

* Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) entame les célébrations de son 25e anniversaire avec un souper et un jeu-questionnaire.

* L’école Saint-Joseph de Port Colborne est l’hôte d’une cérémonie de citoyenneté.

FÉVRIER

* Le CERF Niagara et le Niagara Employment Help Centre tiennent une foire de l’emploi bilingue.

* Le Festiv’Ébène de Sofifran bat son plein pendant tout le mois avec des expositions, lectures de contes, spectacles musicaux, etc.

* Un hommage est rendu à Fété Kimpiobi, directrice générale de Sofifran, qui est en nomination pour le prix Advocating for Excellence dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs.

* Le Carnaval d’hiver de Welland attire toujours les familles à l’Auberge Richelieu.

* Le CCFC célèbre la Saint-Valentin par une soirée de danse.

* À l’invitation de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW), la formation Welcome Soleil donne un spectacle précédé d’une prestation humoristique de Mickaël Girouard et Nicolas Gauthier.

* La garderie La Boîte à soleil organise un après-midi de patinage pour amasser des fonds.

* Le Cercle des aînés de Cambridge reçoit en conférence Me Joseph Richards pour un atelier sur les procurations et les testaments.

* Le carnaval d’hiver du Club LaSalle marque le début des festivités entourant le 60e anniversaire de l’organisme.

* Les organismes francophones du sud de l’Ontario discutent d’immigration à l’occasion d’un forum tenu à Thorold.

* Des élèves de l’école Georges-P.-Vanier, à Hamilton, participent au concours FlipTubeur de TFO.

* Des élèves de l’école Jean-Vanier, à Welland, organisent un spectacle multiculturel.

* À Hamilton, le gala du Mois de l’histoire des Noirs du CSCHN s’avère un franc succès par ses nombreux divertissements qui ont séduit les participants.

* L’Université McMaster lance un site web en français sur la santé des aînés.

MARS

* Le Centre des aînés de Port Colborne parvient à se doter d’un conseil d’administration qui entreprend aussitôt de redresser la situation de l’organisme.

* Deux intervenants du Conseil de la coopération de l’Ontario font une présentation devant les membres de la Table interagence du Niagara.

* La Journée de la femme du CCFC attire une trentaine de participantes venues échanger et écouter les témoignages de femmes accomplies.

* La Journée de la femme rassemble une trentaine de participantes au CSCHN de Welland.

* Organisé par le comité sur la santé de la Table interagence du Niagara, une visite en autobus de diverses institutions de soins est offerte à des étudiants francophones pour leur faire découvrir des opportunités d’emploi.

* La chanteuse et imitatrice Véronic DiCaire donne un spectacle à Niagara Falls.

* Nicolas Gauthier, un adolescent de Welland, lance le volet pour adultes des projections de films du Coin à Justin.

* Première édition du concours Épelle-moi Canada dont une compétition se tient au CCFC.

* La Maison de la culture francophone du Niagara fait de la jeunesse sa priorité.

* Des jeunes de 3 à 17 ans participent à un spectacle de danse hip-hop organisé par le CSCHN à Welland.

* Avec d’autres organismes, Sofifran participe au lancement de la bande dessinée Récits d’immigrantes résilientes.

* La région du Niagara est choisie pour présenter les Jeux d’été du Canada en 2021.

Compilation des données : Christiane Beaupré et Philippe Thivierge