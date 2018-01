Cette semaine, Le Régional vous convie à vous remémorer ce que fut l’année 2017 pour la communauté francophone et pour la région en général. Aujourd’hui, les mois d’avril, mai et juin…

AVRIL

* Le CSCHN organise une consultation auprès des jeunes de 13 à 19 ans pour connaître leurs besoins en termes d’activités.

* Le 41e tournoi de hockey masculin franco-ontarien se tient à Cambridge où les jeunes assistent à une conférence de Steven Finn, un ancien joueur des Nordiques de Québec.

* Le centre d’art Joshua Creek Heritage d’Oakville présente une exposition d’œuvres de la peintre Louise Laroche.

* Collecte de fonds nocturne au CSCHN de Welland au profit d’un centre médical spécialisé dans les maladies mentales.

* Le Centre communautaire Le Griffon et le Club de l’âge d’or Les Bons Vivants rendent hommage à des bénévoles émérites de St. Catharines.

* L’école Notre-Dame-de-la-Jeunesse, de Niagara Falls, célèbre ses 25 ans.

* Les membres du Cercle des aînés de Cambridge assistent à une conférence de l’hygiéniste dentaire Joelle Merchant.

* Le gala du 60e anniversaire du Club Richelieu Welland rassemble 250 participants.

* Milana Thibodeau-Morris devient ambassadrice du Club LaSalle.

* L’AFKW participe au ramassage des déchets au parc Waterloo pour souligner le Jour de la Terre.

* Une conférence sur le vieillissement, donnée par le docteur Guy Proulx, rassemble les aînés à Hamilton.

* La garderie La Boîte à soleil fête ses 35 ans.

* Le CSCHN fête ses 25 ans avec un somptueux gala à Welland.

* La promotion du bénévolat est au coeur des discussions à la foire des aînés organisée par le Club Les Bons Vivants au Club LaSalle.

MAI

* À Hamilton, l’enseignante Liliane Masengo Kabamba organise une activité de sensibilisation à la pauvreté infantile à l’école Pavillon de la jeunesse.

* Sept élèves s’affrontent à l’occasion du 43e concours d’art oratoire du Club Richelieu Welland.

* Grâce à la fondation Voyage de rêves, quatre jeunes francophones de Welland font un voyage éclair à Disney World en Floride.

* La ministre déléguée aux Affaires francophones, Marie-France Lalonde, visite le CCFC.

* L’œuvre du professeur émérite François Paré est au centre d’un colloque sur la littérature à Kitchener.

* Christian Paradis, directeur général de la nouvelle Caisse populaire Desjardins Sud-Ouest Ontario, tient une soirée d’information pour expliquer aux épargnants les raisons et les avantages de la fusion de toutes les caisses du sud de la province.

* Le Club Richelieu Niagara Falls tient son « vins et fromages » annuel sur le thème des vacances dans une ambiance tropicale.

* Le Collège Boréal tient une cérémonie de remise de diplômes à Welland.

* L’école Jean-Vanier, à Welland, passe le cap des 25 ans avec un spectacle des élèves.

* Sofifran participe au Festival des arts folkloriques du Niagara en offrant une soirée haute en couleur.

* L’AFKW tient son premier pique-nique doublé d’un atelier de peinture.

* À Hamilton, plusieurs acteurs du domaine de la santé signent un protocole visant à améliorer les services en français.

* Portes ouvertes du Club LaSalle : 200 personnes se rassemblent pour un repas traditionnel et un spectacle de danse.

* Le commissaire aux services en français, Me François Boileau, est l’invité du dîner-réseautage organisé par l’ACFO Régionale Hamilton.

* Le relais cycliste La Grande Traversée est de passage à Hamilton.

JUIN

* À l’invitation du Club des Bons Vivants, la chanteuse Chantal Martin offre un spectacle-hommage à Ginette Reno devant 200 aînés réunis à St. Catharines.

* À la mémoire d’Yves Béretta, un ancien président de l’AFKW décédé dans des circonstances tragiques, un érable est planté dans le parc Bechtel, à Waterloo.

* Centraide reconnaît l’engagement communautaire de plusieurs jeunes, dont Nicolas Gauthier, un élève de 12e année de Welland.

* Le Club LaSalle renouvelle le plaisir de la soirée « steak et homard ».

* Sofifran organise le premier d’une série d’ateliers de cuisine.

* Le conseiller municipal Roch Létourneau, de Welland, décède subitement.

* Le Centre des aînés de Port Colborne tient, pour une quatrième année consécutive, un barbecue pour la fête des Pères.

* Des francophones de Welland célèbrent la Saint-Jean-Baptiste en visionnant, au CSCHN, la comédie québécoise La Grande Séduction.

* Organisé par le Centre francophone Hamilton, le FrancoFEST met en vedette de nombreux artistes.

* L’AFKW tient sa populaire Franco-fête.

Compilation des données : Christiane Beaupré et Philippe Thivierge