Signataire de la campagne provinciale Bonjour-Welcome, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) se lance, du 1er décembre au 31 mars dans un porte-à-porte marathon pour recenser les entreprises qui proposent des services en français et inciter celles qui ne le font pas à en offrir de manière active, sans que leurs clients n’aient à les demander.

« Nous avons quadrillé la région par secteur d’activité et identifier une cinquantaine d’entreprises que nous allons visiter, parallèlement à une campagne sur les réseaux sociaux pour médiatiser la campagne, indique Margaux Court. La coordonnatrice de l’AFKW, responsable du projet avec Suzanne Dansereau et Xavier Updy, s’est appuyée sur les données de la Chambre de commerce de Kitchener pour cibler les entrepreneurs et commerçants auxquels les bénévoles vont distribuer une trousse promotionnelle composée d’une brochure, d’un lexique de français technique et commercial, ainsi que d’un écriteau Bonjour-Welcome signalant aux clients que le service bilingue est assuré.

Le plus gros travail sera cependant de convaincre ces sociétés qui n’ont pas forcément pris la mesure du potentiel économique d’un tel service, dans une région qui compterait près de 10 000 francophones. « Notre principal argument sera de leur dire qu’ils n’ont rien à perdre et tout à gagner en augmentant leur clientèle », affirme-t-elle. D’autant que les intéressés auront accès à des ressources gratuites tels que des cours de français en ligne, une formation en communication orale, une aide au recrutement de personnel bilingue ou encore un service de traduction.

Financée par Patrimoine canadien, cette campagne coordonnée par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) s’adresse aux entreprises et aux gens d’affaires. « Environ un million et demi de personnes parlent le français en Ontario. Si les entreprises commencent à afficher qu’elles peuvent vous servir dans la langue de votre choix, cela attirera incontestablement de nouveaux clients », soutient Carol Jolin, le président de l’AFO qui comptabilise à ce jour 11 partenaires, dont l’AFKW et l’ACFO Régionale Hamilton.

Cette campagne va aussi alimenter un répertoire provincial listant les entreprises qui offrent leurs services en français et, à l’échelle locale, une carte interactive sera disponible sur le site de l’AFKW. Les entreprises auront ainsi une visibilité et les francophones un service, en sachant à quelle porte frapper pour être servis dans leur langue.

Un des principaux défis à l’issue de cette campagne sera d’assurer le suivi de ces sociétés et de s’assurer qu’elles maintiennent ce service. « La fin de notre campagne en mars ne signifie pas que notre action s’arrêtera là. Nous étudions les moyens de mettre en place des ressources sur long terme pour faire de l’offre active une réalité dans notre région. »

Renseignements : Suzanne Dansereau au 519 589 8805 ou suzanne.dansereau@gmail.com

Photo (© Mathieu Fortin) : la campagne Bonjour-Welcome veut inciter les entreprises à offrir des services en français.