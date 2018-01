La ministre des Affaires francophones Marie-France Lalonde a rendu publique aujourd’hui la liste des récipiendaires du Programme d’appui à la francophonie de l’Ontario (PAFO). Parmi les 57 projets retenus, quatre sont à l’initiative d’organismes de la région.

Grâce à une enveloppe de 4800 $, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) va mettre en place, en partenariat avec le centre multiculturel local, une trousse destinée aux nouveaux arrivants. « Les immigrants sont nombreux dans la région de Waterloo. On veut mieux les identifier, leur faire connaître les services en français disponibles et les rassembler », confie la présidente de l’AFKW, Suzette Hafner.

À Hamilton, le projet de création d’un site web, vitrine de la communauté, a lui aussi reçu l’aval du ministère qui octroie 5000$ à l’Association canadienne-française (ACFO) Régionale Hamilton. Ce site regroupera toutes les informations utiles sur les différents services en français de la région de Hamilton. « Nous avons établi une communication et une concertation communautaire fructueuse grâce à la Table interagence mais nous n’avions pas de mécanisme de promotion de nos 18 organismes », précise Julie Léger, coordonnatrice des projets et du développement de l’ACFO Hamilton.

De son côté , la Clinique juridique communautaire de Hamilton a reçu près de 49000 $ pour mettre en œuvre le projet Francophone Queer Advocacy (défense des intérêts des queers francophones), dans le but de fournir de services aux populations de nouveaux arrivants LBGTQS et francophones. Ce projet se fera sur deux ans en partenariat avec Aide juridique Ontario, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, FrancoQueer et le Collège Boréal.

Enfin, dans le Niagara, avec le soutien de ses partenaires – CERF Niagara, le Centre de santé communautaire, la Table inter-agences Niagara, le Réseau de soutien à l’immigration francophone du CentreSud-Ouest, Entité 2, la Boîte à Soleil, l’ABC Communautaire et le Conseil scolaire Viamonde – Entreprise Niagara pilotera une campagne de visibilité des francophones du Niagara, grâce à un financement de plus de 65000 $.

Initié en septembre dernier, le PAFO est un fonds d’un million de dollars par an sur trois ans destiné soutenir la mise en œuvre d’activités culturelles et communautaires servant les francophones. Les organismes communautaires ont donc disposé de très peu de temps pour constituer leur dossier et détailler leur projet répondant aux cinq critères : faciliter l’intégration sociale, le réseautage et le bénévolat au sein des collectivités francophones ; réduire les obstacles auxquels les groupes vulnérables sont confrontés ; offrir des possibilités de célébrer la francophonie ontarienne et de favoriser la compréhension à son égard ; renforcent les capacités des organismes francophones ; et favoriser la collaboration entre fournisseurs de services afin d’offrir de meilleurs services aux communautés francophones.

Photo : en déplacement à Hamilton il y a quelques jours, la ministre Marie-France Lalonde a félicité les organismes bénéficiaires du PAFO.