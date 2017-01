Les membres de l’Interagence de Hamilton se réunissent tous les deux mois et, le 10 janvier dernier, ils se rencontraient pour leur première réunion de 2017. Les grandes lignes de l’actualité de la communauté francophone y ont été abordées et les participants ont partagé leurs projets pour les mois à venir.

Mais avant que chacun ne prenne la parole pour faire état de ses nouveautés, Sébastien Skrobos, coordonnateur à l’ACFO Régionale Hamilton, a invité Fayza Abdallaoui, présidente du Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF), à présenter cet organisme. Les réunions de l’Interagence sont en effet une occasion de mieux connaître les ressources mises à la disposition des francophones, et des intervenants de divers secteurs y sont parfois invités pour diffuser de l’information à ce propos.

En quelques minutes, Mme Abdallaoui a donc résumé la nature et le mandat du MOFIF, un organisme provincial travaillant à l’inclusion des femmes immigrantes de langue française. L’organisme mène des recherches et offre des ateliers qui peuvent être utiles à un vaste éventail de groupes et de situations. D’autres types d’activités sont parfois mis sur pied par le MOFIF et la présidente a évoqué le dévoilement, en mars prochain, d’une bande dessinée créée par une dizaine de femmes francophones et destinée à sensibiliser le public à la violence familiale.

Au plan local et dans un tout autre ordre d’idée, Innocent Tchigio, du Centre de santé communautaire (CSCHN), a rappelé que la programmation du gala du Mois de l’histoire des Noirs, en février, sera encore plus impressionnante que lors des précédentes éditions de l’évènement. En effet, le CSCHN tient à offrir une expérience inoubliable en cette année de son 25e anniversaire. Pour des raisons logistiques, les enfants de moins de 16 ans ne seront cependant pas admis. Quelques participants ont offert leur aide pour mener à bien l’organisation de la fête.

La FrancoFEST, un autre évènement d’envergure à Hamilton, était également à l’ordre du jour de la réunion. Lisa Breton, directrice générale du Centre Français Hamilton, a expliqué que des coupures importantes dans le financement des organismes culturels en Ontario ont affecté l’offre de spectacles et d’activités, en particulier dans le Centre-Sud-Ouest. Le Centre doit se réajuster au plan stratégique et l’organisation de la FrancoFEST se déroule donc un peu plus tard que prévu. La date et le lieu en sont néanmoins connus : les 23, 24 et 25 juin au parc Gage.

La réunion de l’Interagence fut l’occasion d’en apprendre davantage sur ce qui se prépare à court et à moyen termes. Ainsi, un comité formé d’usagers de l’Hôpital St. Joseph entend mener des consultations auprès de la population et souhaite avoir des répondants francophones. Le Réseau de soutien à l’immigration francophone tiendra son forum régional les 22 et 23 février à St. Catharines. Le concours LOL, organisé en partenariat avec le Festival Juste pour rire, sera de passage à Hamilton et permettra à de jeunes humoristes en herbe de s’illustrer.

En février, l’ACFO lancera une campagne locale pour promouvoir l’utilisation des services en français. Toujours du côté de l’ACFO, l’organisme invite la communauté à s’impliquer dans l’organisation des dîners du RDIF, notamment pour en fixer le modèle. Dans le domaine éducatif, l’École secondaire Georges-P.-Vanier est devenue une « école vitrine Microsoft », la deuxième du genre au Canada. Le gouvernement fédéral a quant à lui développé un manuel pour faire connaître les services de santé en français aux immigrants. Finalement, le CSCHN offrira, du 7 mars au 13 avril, une clinique d’impôt ayant pour clientèle-cible les personnes à faible revenu.

Comme on peut le constater, même si l’année est encore jeune, bien des projets sont sur la table pour les francophones de tous les horizons.