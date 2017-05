Du milieu du printemps jusqu’au début de l’automne, de nombreuses communautés se relaient pour mettre en lumière leurs attraits respectifs. Portes ouvertes Ontario permet ainsi de découvrir des lieux méconnus ou de voir d’un autre œil des institutions ou sites patrimoniaux célèbres. Les 6 et 7 mai, c’est au tour de Hamilton d’inviter la population à visiter 31 emplacements hors de l’ordinaire.

La liste complète se trouve sur le site internet bilingue doorsopenontario.on.ca qui, pour chaque attraction, donne de l’information quant à ce qui attend le visiteur. En voici un bref aperçu pour Hamilton.

D’abord, comme c’est le cas pour les autres communautés participantes, certains endroits sont de retour au programme : la ferme où sont élevés des alpacas dans le secteur de Stoney Creek, une résidence cossue connue aujourd’hui comme un petit hôtel du nom de Hamilton Guesthouse, l’ancienne usine, rebaptisée The Cotton Factory, devenue un carrefour de la création artistique, etc. Du patrimoine historique aux institutions consacrées à la technologie et aux sciences en passant par les lieux de villégiature, il y en a pour tous les goûts.

Le constat demeure le même pour les nouveaux sites proposés. Neuf attractions en tous genres révèlent Hamilton sous divers angles : religieux, social, économique, etc. Le Centre maçonnique de Stoney Creek, la mosquée de Hamilton Mountain, la résidence commune Rudy Hulst, l’espace de travail partagé CoBuild, l’entrepôt et l’atelier d’entretien de bateaux du port, le Club nautique Macassa Bay, la mosquée du centre-ville de Hamilton, l’auberge The Barracks Inn et le bâtiment historique abritant la maison de courtage Judy Marsales seront ouverts à ceux qui souhaitent en apprendre davantage à leur propos.

Répartis partout sur le territoire de la ville, les sites sont pour la plupart accessibles aux personnes à mobilité réduite et appropriés pour une sortie en famille. Plusieurs offrent des visites guidées.

Cela fait 15 ans que Hamilton ouvre ainsi ses portes. L’occasion se représente cette année de découvrir ou redécouvrir ce qui distingue cette ville et ses nombreux visages.

Photo : le projet environnemental de l’EcoHouse et les jardins qui l’entourent.