Le 4 décembre dernier, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) conviait ses membres et leurs amis à célébrer Noël au Centre communautaire Albert McCormick. L’activité était surtout conçue pour les enfants mais les adultes s’y sont également plu.

Cela fait déjà quelques années que l’organisme tient sa fête de Noël en ces lieux qui lui permettent d’offrir une heure de patinage aux participants. Mais, comme les organisateurs l’ont remarqué et commenté, la formule commence peut-être à s’essouffler : il y avait moins de gens que dans le passé. Des membres du conseil d’administration évoquaient déjà l’idée de mettre sur pied un tout autre évènement pour l’année prochaine, question de susciter à nouveau l’intérêt.

Tout de même, 31 enfants et 20 adultes ont participé à l’activité. Sur fond de musique francophone du temps des Fêtes, tous se sont adonnés au bricolage et, surtout, à la décoration de biscuits avec du sucre de couleur et de la pâte de guimauve. Cette collation était d’autant plus appréciée que le chocolat chaud et le café étaient fournis. Quelques jeux avaient aussi été prévus.

Que serait Noël sans les cadeaux et qui de mieux que le spécialiste en la matière pour en faire la distribution? C’est ainsi que, peu après 15 h, le père Noël est arrivé en compagnie de la Fée des étoiles pour s’acquitter de cette importante responsabilité. Prenant place sur son trône, il a accueilli les enfants les uns après les autres, le temps de leur offrir un petit présent et de donner l’occasion aux parents de prendre une photo. Cette année, le célèbre personnage écarlate était interprété par Marc Auger alors qu’Alexanne Ross endossait, pour une deuxième année consécutive, le rôle de sa scintillante assistante.

La présidente de l’AFKW, Suzette Hafner, a ensuite retenu l’attention des participants pendant quelques minutes pour procéder au tirage des nombreux prix de présence destinés aux enfants. Cinq livres, quatre animaux en peluche, trois sacs-surprises, deux ensembles d’autocollants et deux colliers lumineux ont été remis à autant de jeunes chanceux.

Voilà donc, grâce à l’AFKW, un Noël qui aura fait bien des heureux, ce qui termine l’année en beauté pour l’organisme.