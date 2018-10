Le samedi 20 octobre 2018, de 17 h à 22 h, le public aura l’occasion unique et gratuite d’interagir avec des chercheurs et des artistes lors de la cinquième édition annuelle de La Nuit des chercheurs de Hamilton au cœur du Parc d’Innovation de l’Université McMaster. Le thème de cette année est « Matière et Antimatière — naissance, vie et renaissance des matériaux ».

Entourés par la science et l’innovation, nous n’avons en fait que rarement l’occasion de rencontrer les scientifiques et les chercheurs qui sont à l’origine des technologies qui façonnent nos vies actuelles et futures. La Nuit des chercheurs de Hamilton est un événement basé sur un concept très populaire en Europe et maintenant répandu à travers une vingtaine de pays. Présentée en partenariat avec l’ambassade et le consulat de France, le Parc d’Innovation de McMaster, le bureau des Affaires internationales de McMaster, et Economic Development Hamilton, la soirée comprendra des discussions avec une chercheure française invitée pour l’occasion, des universitaires de l’université McMaster et des professionnels. Le public participera à des ateliers et des discussions en petits groupes.

Cette année, « Matière et Antimatière » explorera des projets de recherche fascinants, notamment la matière noire, la matière molle, les matériaux archéologiques de la région de Hamilton, les matériaux de transport, les microscopes modernes et ce qu’ils nous apprennent sur les atomes, les matériaux biomédicaux et l’avenir des soins aux patients, les matériaux et la loi, les matériaux et l’environnement. Cette année également, une conférence publique et gratuite de Béa Johnson, fondatrice mondialement connue du mouvement « Zéro Déchet », ouvrira la Nuit.

Certaines présentations sont proposées en français et en anglais.

Tous sont invités à y assister. Recommandé pour les enfants de 10 ans à 110 ans. La Nuit des chercheurs de Hamilton 2018 promet d’être à nouveau une expérience inoubliable pour tous!

PHOTO: archives Le Régional 2017