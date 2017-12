La journée de formation des médecins et infirmiers Update in Medecine a permis de recueillir 10 950 $, le mercredi 6 décembre, en faveur des aînés du Foyer Richelieu.

Depuis 1996, ce sont 230 979 $ qui ont été réunis grâce au Dr Pran Kundi, créateur et organisateur de l’événement, élu médecin de l’année en 2016 par le Collège Ontario. Cette journée permet aux médecins et infirmiers qui y participent de perfectionner leurs connaissances médicales par le biais de conférences, de s’informer des avancées de la recherche, des nouvelles procédures et de partager leurs expériences.

« Ces profits vont nous aider à acheter de l’équipement médical pour améliorer la qualité de vie de nos résidents, explique Daniels Keays, gestionnaire de la Fondation Fonds Foyer Richelieu Welland. »

Photo (DR) : Daniel Keays, Marcel Maurice, Dr Pran Kundi et Dr Marian Kotrec.