La bioéconomie représente un nouveau secteur intéressant pour l’agriculture en Ontario, donnant lieu à l’ouverture pour les agriculteurs de nouveaux marchés autres que celui des aliments et de la nourriture pour animaux. La bioéconomie offre un large éventail d’applications industrielles et au marché de consommation. Le gouvernement demeure déterminé à augmenter la demande pour les produits agricoles, tout en aidant les entreprises agro-industrielles à innover et à demeurer compétitives dans le but de créer des emplois très bien rémunérés et de trouver de nouveaux marchés d’exportation.

Le député Lloyd Longfield (Guelph), au nom du ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, a annoncé le vendredi 24 novembre un investissement de 1 million $ pour aider l’entreprise en démarrage Mirexus Biotechnologies à installer ses opérations à Guelph et à commercialiser un nouveau procédé de microfiltration qui profitera directement aux producteurs de maïs sucré en Ontario.

La technologie permettra d’isoler le glycogène – un ingrédient clé dérivé du maïs sucré qui est utilisé dans la fabrication de produits de soins personnels et de cosmétiques – au moyen du procédé breveté par Mirexus. Le glycogène fait l’objet d’une demande bien établie à l’échelle mondiale, et ces produits dérivés seront principalement destinés à l’exportation. Le 28 septembre, Mirexus Biotechnologies a commencé la construction de sa nouvelle installation à Guelph, laquelle achètera 4500 tonnes supplémentaires de maïs des producteurs de l’Ontario au cours des 10 prochaines années.

SOURCE : Agriculture et Agroalimentaire Canada