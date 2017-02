Les membres de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) ont élu, par acclamation, Denis M. Chartrand à la présidence de l’association et Jean-François L’Heureux à la vice-présidence, lors de leur assemblée générale annuelle le samedi 21 janvier à Toronto.

M. Chartrand est conseiller scolaire au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, dont il a été président pendant 11 ans et vice-président pendant 5 ans. Ancien ingénieur portuaire, M. Chartrand est très engagé dans sa communauté. Au cours des années il a présidé et siégé dans de nombreux organismes dont la Société Canada-Japon, l’Hôpital Montfort et la Fondation de la Société de logement communautaire d’Ottawa.

« Une de mes priorités sera de développer l’efficacité de l’ACÉPO pour renforcer son soutien aux conseils scolaires publics et leurs élèves », a déclaré M. Chartrand.

M. L’Heureux est conseiller scolaire depuis 2010 et a été réélu, en décembre dernier, pour un troisième mandat à la présidence du Conseil scolaire Viamonde. C’est son amour de la langue française et de la jeunesse qui l’a amené à s’impliquer dans le milieu de l’éducation.

« Nous commençons une année charnière, regardons de l’avant, nous allons travailler fort pour développer l’éducation publique de langue française », a annoncé M. L’Heureux.