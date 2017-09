À la fin du XVIIIe siècle, Niagara-on-the-Lake, alors appelé Newark, n’était encore qu’un village mais constituait tout de même une agglomération notable en raison de l’afflux de Loyalistes. Qui plus est, il s’agissait d’un lieu facilement accessible par bateau, un avantage non négligeable pour l’époque. C’est donc là que le lieutenant-gouverneur, John Graves Simcoe, choisit d’y établir le parlement et de faire de cette bourgade la première capitale du Haut-Canada. Le 17 septembre 1792, voilà donc 225 ans cette fin de semaine, débutait dans cette petite ville la première session parlementaire de l’histoire de l’Ontario.

Niagara-on-the-Lake entend bien souligner cet anniversaire. Organisées par le comité local des fêtes des 150 ans de la Confédération, les célébrations se dérouleront dimanche, de 11 h à 13 h, au parc Simcoe. Le président de l’Assemblée législative, Dave Levac, sera présent de même que la lieutenante-gouverneure Elizabeth Dowdeswell, qui sera accompagnée par les Queen’s York Rangers, une unité militaire souvent invitée à ce type de cérémonie. Les commémorations feront la part belle à la musique et une pièce de théâtre inédite sera présentée. Les organisateurs invitent les spectateurs à s’habiller en costume d’époque. Bref, voilà qui promet d’être une belle occasion d’apprendre et de se divertir.

C’est en 1796 que la capitale du Haut-Canada fut déménagée à York, qui deviendra Toronto. Entretemps, l’activité parlementaire qui s’était déroulée non loin de l’embouchure de la rivière Niagara avait jeté les bases juridiques de la société ontarienne. Après les premières élections d’août 1792, la première session, qui dura moins d’un mois, avait permis d’assurer le financement régulier des cours de justice et des prisons, d’adopter le système britannique de poids et de mesures, de lutter contre la contrebande, d’esquisser les fondements de la politique municipale, etc.

Dix-sept députés constituaient ce premier parlement. Parmi eux, un francophone, François Baby, député de Kent. La dynastie Baby, bien connue dans la région de Windsor, fut une grande famille de commerçants et de politiques à l’époque du Haut-Canada.

Si l’histoire a retenu les noms de cette première génération de politiciens, l’emplacement du parlement, lui, s’est perdu. Le site occupé aujourd’hui par le Navy Hall, une salle de réception sur la rue Ricardo, est souvent cité comme lieu probable tout comme la loge maçonnique au coin des rues King et Byron.

Quoi qu’il en soit, 225 ans plus tard, les Ontariens bénéficient toujours de cette institution qui leur donne voix au chapitre en matière politique.

PHOTO : La rue Queen à Niagara-on-the-Lake