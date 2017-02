Le couloir menant à la bibliothèque municipale de Welland sert de galerie pour les artistes locaux et les passants peuvent jeter un coup d’œil aux tableaux qui y sont accrochés. L’exposition est renouvelée sur une base régulière et les peintures présentement en montre sont de Diane Goulet-Kozar. Aussi connue sous le surnom de KozArt, cette peintre a étudié les arts visuels à l’Université de Moncton, au Collège Niagara et à la Romita School of Arts en Italie. Les toiles exposées jusqu’au 3 mars représentent des paysages, des fruits, des instruments de musique et des abstractions.