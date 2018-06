La coordinatrice de la Maison de la culture francophone du Niagara, Mona Babin, a reçu le prix Mordicus, le 25 mai à Welland, pour son engagement communautaire.

Décerné par l’Association canadienne d’éducation en langue française (ACELF), ce prix récompense chaque année une ou un francophone dans quatre catégories : jeune, adulte, bénévole et francophile.

Ancienne directrice générale de l’Association des francophones de la région de York (AFRY), Mme Babin est désormais très active dans la Péninsule. Spécialiste du réseautage, du marketing et de la planification événementielle, elle a notamment contribué à tripler l’audience de la pièce Grease présentée à l’École secondaire catholique Jean-Vanier qui a rassemblé plus de 300 spectateurs le 20 avril dernier.

« La qualité des spectacles dans les écoles est telle qu’ils ne sont plus seulement réservés aux parents d’élèves, estime-t-elle. Ces oeuvres et ces talents artistiques méritent au contraire d’être appréciés par toute la communauté. C’est ce lien culturel entre la francophonie à l’intérieur des murs de l’école et en dehors que j’essaie de renforcer. »