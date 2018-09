Chaque année, près de 12 millions de visiteurs déferlent sur la corniche de Niagara Falls pour admirer les chutes les plus célèbres du monde. Autour de ce splendide spectacle naturel gravitent une foule d’activités, à tel point qu’il parfois difficile de s’y retrouver. Entre divertissements et curiosités naturelles, voici les sept incontournables de la rentrée.

Piloter un kart dans la peau de Mario

La nouvelle attraction du centre-ville a ouvert ses portes au tout début de l’été, au pied de la grande roue. Le Niagara Speedway est une piste de karting de 600 mètres de long bien différente des circuits traditionnels. Les amateurs de pilotage évoluent en effet sur quatre niveaux, accédant au sommet par une spirale d’asphalte, avant de dévaler une descente à bosses en ligne droite. Les petits bolides à bord desquels on peut embarquer seul ou à deux peuvent dépasser les 30 km/h. La piste très sollicitée peut en accueillir plusieurs dizaines simultanément, rendant les dépassements à la fois techniques et ludiques, sans négliger la sécurité (conducteur 12 $, passager 4 $).

Voler au-dessus de la rivière

Que ce soit en hélicoptère, en téléphérique ou en tyrolienne, il existe plusieurs manières de prendre de hauteur, au-dessus de la rivière Niagara. Pour un vol d’une douzaine de minutes en hélicoptère, il faudra tout de même débourser 145 $ ! Pour les budgets plus serrés, la Zipline est toute indiquée. Une fois lestés de 60 $, les adeptes de sensations fortes perchés à 67 mètres de haut, s’élancent depuis la corniche suspendus à un câble long de 670 mètres. Quatre tyroliennes parallèles permettent de vivre l’aventure à plusieurs et d’atteindre une vitesse de plus 70km/h avec une vue imprenable sur les chutes. Frissons garantis. La troisième et dernière option, plus douce et plus économique, est le Whirlpool Aero Car (adultes 15 $, enfants 9,75 $). Pour embarquer à bord de ce pittoresque téléphérique de 1916, il faut s’aventurer plus au nord. En aval, la rivière a creusé dans les gorges un gigantesque coude naturel, idéal pour l’enjamber depuis les airs. Le trajet de 10 minutes permet aux 35 passagers de contempler les tourbillons formés par les rapides et d’apercevoir, côté américain le parc national Whirlpool ainsi que la centrale hydroélectrique Robert-Moses.

Se perdre dans la Floral Showhouse

La Floral Showhouse se réinvente à chaque saison. Si le printemps y est spectaculaire, le reste de l’année vaut lui aussi le détour. En ce moment, ce sont les orchidées, les bonzaïs, les plantes grasses et les cactées qui s’épanouissent sous les serres. La visite se poursuit à l’extérieur entre les massifs de fleurs aux couleurs vives et d’étranges habitations à tailles réduites. Ces maquettes d’une extrême précision issues de l’ancienne collection Cullen Miniature Village (de la région de Durham) et le petit train qui les sillonne font le bonheur des enfants mais aussi des adultes qui y reconnaissent les détails de l’architecture du sud de la province. La visite coûte 5 $ pour les adultes et 3,5 $ pour les enfants.

Papillonner dans le Butterly Conservatory

En reconstituant l’écosystème chaud et humide des pays tropicaux, dépourvu de prédateurs, le Butterfly Conservatory a réuni les conditions idéales au développement de plus de 2000 papillons exotiques issus de 45 espèces différentes. Les visiteurs qui déambulent sous l’immense dôme de verre de 1000 m2, dans les jardins botaniques de Niagara Falls, peuvent y voir naître, voler et butiner ces insectes éphémères venus du Costa Rica, du Brésil ou encore des Philippines. Chaque année, 45 000 papillons naissent ici. Qu’ils soient adepte du camouflage comme le Hibou ou des couleurs vives comme le Monarque, tous se nourrissent tous du pollen et du nectar des fleurs et il n’est pas rare qu’ils fassent une pause sur une épaule ou une main accueillante. La visite coûte 15 $ (9,75 $ pour les enfants).

Échapper aux zombies

Dans la peau d’un enquêteur de police, le spectateur qui franchit les portes de l’attraction Zombie Attack, dans le centre-ville, se retrouve instantanément téléporté sur une scène de crime. Seulement voilà, des zombies n’ont pas le cœur à laisser l’enquête suivre sereinement son cours… Bien assis sur des sièges de cinéma en apparence conventionnels, le public équipé de lunettes 3D et de pistolets laser doit riposter et surtout bien viser car les créatures malfaisantes évoluent au beau milieu d’une foule innocente. Ressentant la brise, les secousses et autres effets spéciaux, les apprentis policiers goûtent au réalisme d’effets spéciaux qui dépassent ceux des jeux vidéos conventionnels, un système de score individuel récompensant les bons tireurs et pénalisant les impulsifs de la gâchette.

Dompter les rapides

Se promener sur la passerelle en bois du White Water Walk est le meilleur moyen d’approcher au plus près les rapides de la rivière Niagara, creusée dans les gorges qui séparent le Canada des États-Unis. En quelques secondes, un ascenseur fait passer le public du monde urbain en surface à l’état sauvage et saisissant des rapides en furie dont certains remous atteignent plusieurs mètres de hauteur. Le long de la passerelle, des promontoires permettent d’accéder jusqu’au bord du cours d’eau pour immortaliser l’instant. Des panneaux sensibilisent également à la diversité et la fragilité de l’écosystème. Cette partie du Niagara est notamment l’habitat de tortues, serpents, rongeurs et oiseaux de proie dont certains sont en voie de disparition.

Côtoyer les stars du cinéma

Le musée de cire Movieland est une halte amusante pour les passionnés du cinéma et tout ce qu’il compte de héros, de gentils et de méchants. Les grands acteurs hollywoodiens ont été reproduits à la cire campant dans la peau de leur personnage emblématique au milieu de décors de film reconstitués. On y retrouve Harrison Ford en éternel Indiana Jones, Jack Nicholson en terrifiant Joker, Nicole Kidman dans le décor de Moulin Rouge et bien d’autres personnages. Aventuriers, gangsters et super héros côtoient les stars de la musique Taylor Swift, Justin Bieber ou encore Cathy Perry. Si certains visages sont méconnaissables comme celui Angelina Joly ou trop lisses comme celui de John Travolta, la plupart sont en revanche surprenants de réalisme, à l’image de Johnny Deep, alias Jack Sparrow dans Pirates des caraïbes et Tom Hanks en patient Forest Gump assis sur son banc.

Pour profiter de plusieurs attractions à prix réduits, il existe des pass. Le Fun Pass de Clifton Hill vous ouvrira les portes de six attractions dont celles de Movieland, Zombie Attack et de l’incontournable grande roue qui domine la ville et les chutes du Niagara (adultes 29,95 $, enfants 19,95 $). Le pass de la Commission des Parks (65 $ ou 99 $) vous permettra quant à lui d’explorer la nature depuis le Whirlpool Aero Car, le White Water Walk ou encore à bord du bateau HornBlower qui vous emmènera au pied des plus célèbres chutes du monde.