« Je suis très fière de représenter la francophonie. Je vais faire de mon mieux pour être à la hauteur de mon titre et promouvoir notre belle langue dans chacune de mes activités ». Dans un français impeccable, la voix émue de Milana Thibodeau-Morris résonne dans la grande pièce du Club La Salle, à St. Catharines. En ce samedi 22 avril, sur la rive sud du lac Ontario, l’élève de 11e année à l’École secondaire catholique Jean-Vanier vient d’être proclamée reine des francophones du Niagara.

La sportive avait prévenu ses concurrentes et amies durant la cérémonie : « Lorsque je me fixe un défi, je ne l’abandonne pas. Depuis ma petite enfance, j’ai surmonté mes craintes pour affronter des adversaires beaucoup plus costauds pour enfin décrocher ma ceinture noire en taekwondo ».

Une persévérance sans faille qui l’a portée jusqu’au cœur de l’une des plus grandes compétitions d’aviron au monde, la régate Head of the Charles, qui se dispute chaque année à Boston. « J’ai la même attitude dans mes études : je vise le sommet du tableau académique, des honneurs de la foire scientifique au concours de mathématiques de Waterloo ».

Consciente des responsabilités qui l’attendent, la jeune femme de 17 ans prend son rôle très à cœur. « L’ambassadrice a un impact important sur la communauté. Je me souviens, lorsque j’étais à l’école élémentaire, la joie que nous ressentions en voyant un spectacle de musique, de théâtre ou de comédie francophone, encore plus lorsqu’il était animé par des grands de Jean-Vanier. C’est certain que mon identité francophone fut influencée par des soirées comme celles-ci ou par l’animation des plus jeunes. Maintenant, c’est à mon tour de montrer l’exemple et de mettre en avant la francophonie ».

Julie Rioux, qui a coordonné en coulisses la préparation de l’activité était très satisfaite : « C’était une joie et un défi stimulant de mettre en place ce gala. Les candidates ont toutes fait preuve d’audace et de conviction. C’était très réussie et la grande gagnante est encore une fois la francophonie ».

Élue princesse, Amilia Wilson secondera la reine dans ses activités. Elle a séduit le jury et les invités par sa philosophie : « Être soi-même pour ne pas se perdre, faire preuve de patience pour atteindre ses objectifs et ses rêves, être authentique pour faire son chemin ».

Coiffée d’un diadème et parée de son écharpe distinctive, Milana va désormais représenter la communauté dans la Péninsule durant une année. Cela commencera dès le mois de mai par le Festival des arts folkloriques de St. Catharines qui célèbre la diversité des cultures.

Ponctuée par des chants de chorale, la soirée fut animée avec humour et répartie par le duo Alan-Mickaël, dont le yoyo du micro et les répliques saillantes ont amusé la salle. Sous le regard d’un jury studieux, les huit candidates ont dû répondre à des questions, tirées au sort, concoctées par Jean Chartrand. Les autres candidates, Courtney, Emily, Mateya, Kahlea, Sabrina et Audrey, n’ont aucun regret. Elles ont démontré avec sang-froid et motivation que, au-delà de leur charme, elles avaient des idées, des projets, de l’intelligence et surtout, une foi inébranlable en leur langue qu’elles entendent bien transmettre et développer.

La francophonie a encore et toujours de très beaux jours devant elle.

Photo : Passation de couronne entre Danika Girouard et Milana Thibodeau-Morris.