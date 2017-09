À l’affiche des Summer Concert Series, la Torontoise Mélanie Brulée s’est produite devant 400 personnes, le mercredi 30 août, dans le parc Montebello de St. Catharines.

Se partageant la scène avec la chanteuse autochtone IsKwé, l’artiste pop Michelle Treacy et la rockeuse Amanda Marshall, la Franco-Ontarienne a apporté sa touche country et ses paroles pleines de bon sens, en anglais comme en français.

Chantant des textes de sa composition et des reprises comme Ces bottes sont faites pour marcher de Lee Hazlewood interprétée par Nancy Sinatra, Mélanie Brulée qui poursuit une carrière solo depuis 2012 a entraîné un public familial dans son univers folk-rock .

Si son dernier album, Débridée, produit en 2015 par Benoît Morier et entièrement écrit en français, l’a rapprochée de la communauté, affectionne toujours chanter dans les deux langues pour toucher l’ensemble de son auditoire.

Bien confortablement assis sur sa chaise pliante, casquette vissée sur la tête et verre de soda à la main, François assiste à sa troisième soirée musicale dans le grand parc de la ville. Il est à la fois surpris et ravi d’entendre des morceaux en français. « C’est une merveilleuse façon de profiter du parc entre amis et de savourer en musique des beaux jours qu’il nous reste. Alors, si en plus il y a quelques chansons françaises, c’est parfait. Il en faudrait plus mais on prend ce qu’il y a. La communauté francophone est importante ici, c’est bien de penser à nous. »

Entretemps, Mélanie Brulée a troqué sa guitare acoustique pour une électrique. Les premières notes de son titre Obtus réveillent quelques spectateurs assoupis dans les derniers rayons du soleil. La native de Cornwall nominée trois fois au Prix Trille Or 2017, a fait connaissance pour la première fois avec le public de St. Catharines. Certainement pas la dernière.

Ce concert clôt la programmation estivale des Summer Concert Series qui ont offert six événements gratuits sur la scène du parc Montebello en juillet et août, avec le soutien du programme gouvernemental Ontario150 visant à rapprocher le public de ses artistes et à mettre en avant la richesse et la diversité culturelle de la province.

Photo : Mélanie Brulée au parc Montebello.