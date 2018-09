(R.C.) Pointant en 86e position, McMaster a perdu 20 places au classement mondial des meilleures universités établi chaque année par le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy. Devancée par trois autres universités canadiennes (University of Toronto 23e, University of British Colombia 43 e et McGill University 70 e), l’institution de Hamilton récipiendaire du prix 2018 Global Teaching Excellence est reconnue pour plusieurs programmes d’excellence, notamment le génie civil, l’ingénierie métallurgique, la médecine clinique, l’informatique et les statistiques.

17 des 20 premières places sont occupées par les universités américaines, Harvard en tête, profitant de critères qui leurs sont largement favorables, tels que le nombre de prix Nobel et de médailles Fields obtenus par les étudiants et professeurs, les budgets et effectifs accordés à la recherche et le nombre de publications dans les revues scientifiques.