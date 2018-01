Depuis le 1er janvier dernier, les fumeurs qui travaillent ou sont inscrits à l’Université McMaster doivent prendre leur mal en patience. Décidée en septembre dernier et entrée en vigueur dès le début de 2018, l’interdiction complète de fumer sur le campus fait de l’institution la première université en Ontario à bannir le tabac. Ce règlement touche non seulement les édifices et terrains de McMaster à Hamilton mais aussi le centre Roy Joyce de Burlington. Et pour ceux qui se posent la question, cette interdiction inclut aussi le cannabis…