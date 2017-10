Marcel Levesque reconnu par ses pairs

Lors de la récente réunion publique du Conseil scolaire catholique MonAvenir (Conseil), le conseiller de la région de Hamilton, Marcel Levesque, a reçu le Prix d’Excellence en éducation qui lui avait été décerné en mai dernier par l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC). Ce prix rend hommage, chaque année, à un conseiller scolaire qui se démarque dans ses implications et ses actions.

Marcel Levesque est impliqué depuis plus de 25 ans à la promotion de l’éducation catholique de langue française. Il a occupé les postes de présidence et de vice-présidence au sein du Conseil. Il a été impliqué sur de nombreux comités et a toujours su défendre les intérêts des familles francophones catholiques en matière d’éducation.

« Les gens qui me connaissent savent bien que ce qui importe le plus, pour moi, c’est l’avenir de nos jeunes. Mes efforts ont toujours été motivés par le même but : que nos jeunes aient toutes les chances possibles de grandir et d’étudier en français à l’élémentaire et au secondaire en développant de bonnes valeurs catholiques », a précisé M. Levesque.

La présidente du Conseil, Melinda Chartrand, a tenu à reconnaître son collègue : « Je tiens à remercier chaleureusement Marcel Levesque pour tout ce qu’il a accompli au sein du Conseil. C’est une personne dynamique et déterminée qui a toujours été très impliquée afin de mettre en valeur l’importance de la famille, de l’école et de la communauté catholique de langue française. »

André Blais, directeur de l’éducation, a également féliciter Marcel Levesque pour ce prix d’excellence : « Nous sommes honorés de pouvoir travailler avec un homme aussi dévoué et généreux qui s’implique ardemment pour assurer la promotion de l’éducation catholique de langue française ».