Du 4 au 8 février, une trentaine de chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), une institution française d’envergure, ont rencontré une vingtaine de leurs pairs de l’Université McMaster à Hamilton. Ce séminaire commun, au cours duquel tous ont pu apprendre des uns et des autres, est symbolique de la relation méconnue mais fertile entretenue par les deux institutions.

En effet, au cours des dix dernières années, des chercheurs du CNRS et de l’Université McMaster ont publié environ 500 articles communs dans diverses publications scientifiques. Ce sont particulièrement les sciences pures (physique théorique, biologie, neurosciences, etc.) qui sont au cœur de cette collaboration, quoique l’anthropologie et l’archéologie aient aussi été l’objet de travaux conjoints.

Avec le soutien de l’Ambassade de France au Canada et du Consulat de France à Toronto, l’Université McMaster a accueilli ces scientifiques d’outre-mer pour discuter, dans un premier temps, des ressources disponibles afin d’approfondir la collaboration entre les deux institutions. Les domaines visés sont ceux de la chimie théorique, des mathématiques pures et appliquées et de la science des matériaux.

Ces trois champs d’étude ont ensuite été abordés dans le cadre de présentations par des spécialistes de ces domaines respectifs. Dans trois salles se déroulaient des conférences sur des sujets pointus que les participants pouvaient choisir en fonction de leurs intérêts. Ces disciplines avaient été retenues pour le séminaire parce qu’elles se rapportent aux plus nombreuses et récentes collaborations entre les chercheurs du CNRS et ceux de l’Université McMaster.

Le séjour à Hamilton des scientifiques français s’est conclu par une visite des laboratoires de l’Université de Waterloo. Plus tôt en semaine, le groupe avait également eu l’occasion de jeter un coup d’œil à certaines installations de l’Université McMaster : le Canadian Centre of Electron Microscopy, le Centre for Emerging Device Technologies, le McMaster Manufacturing Research Institute de même que le réacteur nucléaire.

Bref, pour le commun des mortels, ce n’eut certes pas été un voyage de rêve mais, pour ces chercheurs, ce séminaire leur a permis d’approfondir leurs connaissances et par delà de mettre la table pour des découvertes qui seront utiles à tous.

PHOTO : Des chercheurs écoutent avec attention une présentation.