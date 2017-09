Chaque année, la Rexall OneWalk to Conquer Cancer rassemble à Toronto plusieurs milliers de marcheurs au profit de la recherche contre le cancer. Cette épreuve sportive et solidaire tient particulièrement à cœur à Louise Chaput qui, pour sa deuxième participation, a choisi le parcours le plus long.

Le samedi 9 septembre, cette résidente de Waterloo s’alignera au départ d’une boucle de 40 kilomètres, pour une raison très précise. « Je marcherai afin d’honorer la mémoire d’une amie, Agnès, qui est décédée des suites d’un cancer généralisé. »

Quatre ans plutôt, Louise et Agnès marchaient côte à côte, pour lutter contre la maladie. « Atteinte par un cancer du sein, Agnès participait chaque année, raconte Louise Chaput. En 2013, elle m’a convaincue de la juste cause dans laquelle elle s’était engagée : donner un sens à sa vie, agir pour changer les choses, aider les autres, en apportant des fonds pour la recherche. J’ai rejoint son équipe. Ensemble, nous avons vécu une expérience sportive et solidaire marquante et avons récolté plusieurs milliers de dollars en faveur de la recherche. »

Cette année, Louise a décidé d’enfiler à nouveau ses chaussures de sport. Elle marchera seule. Emportée en mai dernier par un cancer généralisé, Agnès lui a légué un message d’espoir que Louise va une nouvelle fois mettre en pratique et qu’elle veut partager avec tout le monde. « On connaît tous quelqu’un dans notre entourage qui a eu, qui a ou qui aura un cancer, dit-elle. Une personne sur deux sera atteinte d’un cancer au cours de sa vie. Et notre arme la plus efficace contre ce fléau est de donner aux chercheurs les moyens de faire des progrès pour améliorer la santé des malades. Mobilisons-nous! »

Inscrite depuis le mois de juin, cette enseignante en communication linguistique au département de français à l’Université de Waterloo, passionnée de marche et de vélo, a créé sa page web hébergée par le site de l’organisation afin de récolter les fonds nécessaires : 2500 $ qui aideront le Centre du cancer Princess Margaret. Les équipes de recherche scientifique et clinique de cet organisme agissent dans les domaines clé tels que l’épigénétique, la bioinformatique ou encore le développement de médicaments.

« Je veux à tout prix terminer ces 40 kilomètres, confie Louise Chaput, pour rendre hommage à Agnès et apporter ma pierre aux immenses défis que doit relever la recherche. »

Photo : Agnès et Louise, main dans la main contre le cancer en 2013.