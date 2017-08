Les fidèles de la paroisse du Sacré-Cœur, à Welland, ont profité d’un moment communautaire intense, le dimanche 20 août à l’église, marqué par le récital de musique d’orgue de Lucas Chorosinski.

Interprétant les œuvres de Bach, Guilain, Mouret, Chopin, Goemanne et Kaldewey, l’organiste titulaire de la cathédrale St. Catherine d’Alexandrie a montré au public l’étendue des possibilités qu’offrait l’instrument restauré et ses 3310 tuyaux.

« Installé en 1957, cet orgue est unique dans la région du Niagara, d’abord parce que c’est le plus grand, mais aussi parce que les combinaisons qu’il offre sont immenses, indique M. Chorosinski. La paroisse aurait pu faire le choix d’investir dans un instrument digital mais le résultat n’aurait pas été le même et l’économie réalisée pas si importante que cela. »

Selon l’organiste, rien ne remplace les tuyaux : « C’est comme la voix naturelle. La qualité d’un orgue traditionnel associé à l’acoustique du lieu est incomparable aux technologies actuelles. Alors, quand l’occasion s’est présentée en 2016, j’ai donné mon avis au curé, le père Julien Beaulieu. »

Après la rénovation de la console en 2006, c’est au tour des tuyaux, endommagés par une fuite dans la toiture, d’être réparés et améliorés en 2016.

Douze mille dollars d’investissement et un an plus tard, l’église francophone de Welland a donc célébré la deuxième vie de son orgue en invitant à jouer Lucas Chorosinski, qui veille à l’accorder deux fois par an. « Ce concert permet aux paroissiens d’apprécier la valeur de l’orgue qu’ils ont contribué à remettre en état, indique l’abbé Guy Bertin, vicaire de la paroisse. C’est aussi une occasion de rassembler la communauté. »

Un peu plus tôt dans la journée, dans le même esprit, un brunch communautaire a réuni quelque 80 personnes dans la salle paroissiale, à l’issue de la messe. « Ces repas sont un moment de dialogue, d’échange et de dons pour faire face aux dépenses, de l’ordre de 300 000 $, engagées pour démolir l’ancienne église, réaliser le stationnement et aménager l’escalier principal », ajoute le père Bertin.

D’autres parties, moins visibles, telles que la salle des messes en semaine et la salle de formation pour des jeunes couples en vue des mariages ou des baptêmes, ont été rénovées et équipées grâce à de généreux donateurs qui apportent leur pierre à l’édifice communautaire.

Photo : une centaine de fidèles ont assisté au concert de l’organiste Lucas Chorosinski.