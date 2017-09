Le 29 août dernier, l’Interagence de Hamilton tenait sa réunion à la Clinique juridique communautaire. En l’absence d’un participant de l’ACFO, la rencontre a été présidée par Jérôme Pommier, auxiliaire juridique communautaire à cette même clinique.

Comme pour toutes les réunions de l’Interagence, de nombreux points figuraient à l’ordre du jour. Deux touchaient à des activités d’envergure auxquelles l’ensemble des organismes sont intéressés : le Jour des Franco-Ontariens et la Semaine nationale de l’immigration francophone.

Dans le premier cas, Lisa Breton, directrice générale du Centre francophone Hamilton, a fait savoir que la formule sera transformée en profondeur. Ainsi, plutôt que d’offrir du gâteau aux élèves après la cérémonie, les fonds autrefois investis à cette fin serviront cette année à l’embauche d’un disc-jockey. Le spectacle de 45 minutes de DJ UnPier, un artiste de Hamilton, permettra de déplacer le centre d’intérêt de la fête d’une dégustation de gâteau à une célébration musicale. L’évènement n’en sera que plus festif et plus près de la raison d’être du Jour des Franco-Ontariens.

En ce qui concerne la Semaine nationale de l’immigration francophone, Émilienne Mondo a annoncé que son lancement à Hamilton se tiendra le 30 octobre à l’hôtel de ville. Mme Mondo, agente de projet au Réseau de l’immigration francophone Centre-Sud-Ouest, a également mentionné qu’une exposition itinérante mise sur pied par le gouvernement fédéral et portant sur l’immigration de langue française sera de passage. Les membres de l’Interagence ont aussi discuté de la possibilité de créer un document promotionnel soulignant l’existence de ce regroupement et sa composition et de le distribuer aux nouveaux arrivants.

Les réunions de l’Interagence sont l’occasion pour ses sous-comités de faire connaître les derniers développements quant à leurs champs d’intervention respectifs. Ainsi, Annie Boucher, agente de planification à l’Entité 2, a rappelé que les priorités du sous-comité à la santé dépendent en bonne partie de ceux qui y siègent. Les critères pour en faire partie sont assez larges, l’important étant de faire avancer les dossiers. Son explication quant à la logistique des réunions du sous-comité ont suscité une discussion sur la fréquence des rencontres et la charge de travail des sous-comités en général.

Mélissa Loïzou, avocate à la Clinique juridique communautaire, s’est ensuite adressée aux autres participants au nom du sous-comité aux cultures autochtones. La visite au pensionnat de Brantford est toujours en cours de préparation. À la demande des membres de l’Interagence, elle devrait avoir lieu en novembre après la Semaine de l’immigration.

Fidèles à une habitude bien établie, les participants ont conclu la réunion avec un tour de table pour faire connaître leurs activités à court terme. Plusieurs assemblées générales annuelles auront lieu au cours des prochaines semaines. Quant à l’Interagence, sa prochaine rencontre se tiendra le 14 novembre.

PHOTOS : Les participants ont fait le point sur les activités à venir.