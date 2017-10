La Table de concertation inter agence du Niagara tenait sa réunion le 28 septembre dernier à la salle communautaire de l’Hôtel de ville de Welland. C’est la coprésidente du comité, Susan Morin, qui coordonnait l’activité. À l’ordre du jour, mise à jour des divers sous-comités et un tour de table pour apprendre les dernières nouvelles des organismes de la région.

Émilienne Mondo, du Réseau de soutien à l’immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (CSO), a expliqué que le comité immigration travaille sur une planification stratégique pour attirer, accueillir et retenir les immigrants francophones dans la région. Aussi, elle coordonne avec les autres organismes du CSO et ses collègues du Réseau, les activités qui seront présentées dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone. Mme Mondo a annoncé que le lancement aura lieu le 30 octobre à l’Hôtel de ville de Hamilton, et qu’il y aura un rassemblement des organismes offrant des services en français à cette clientèle cible le 2 novembre au Centre multiculturel de Fort Erie.

Puis la directrice générale de La Boîte à Soleil, Véronique Émery a fait un rapport sur les activités du comité de la Petite enfance qui a produit un feuillet d’information qui démontre l’importance des services à la petite enfance, les organismes membres du comité et sa vision. Ce document sera utile dans des activités de réseautage avec les autres agences ou décideurs anglophones, dont le Niagara Children’s Planning Council sur lequel le comité siège également.

Elle a aussi annoncé qu’elle partirait en congé de maternité cet hiver. La directrice adjointe de son organisme, Christina Clark, prendra la relève. La garderie, qui vient de fêter son 35e anniversaire, est à capacité dans presque tous ses sites et accueille cette année près de 500 enfants.

Parmi les autres nouvelles, le Conseil scolaire Viamonde fêtera son 20e anniversaire à partir du mois de mai 2018, l’ABC Communautaire propose une série d’ateliers utiles pour les francophones de la région, et SOFIFRAN offre des ateliers de cuisine santé deux dimanches par mois avec le chef Guy Dongué dans les cuisines de l’église Holly Trinity à Welland. Bref, la saison est bien commencée dans la francophonie du Niagara.