Fété Kimpiobi, directrice générale de Sofifran, a récemment fait publier aux éditions L’Harmattan un conte intitulé Nyota – Le secret de la plume. Fidèle à la démarche artistique et sociale qui l’a fait connaître dans la région du Niagara, Mme Kimpiobi a écrit ce roman qui est une ode à l’imaginaire africain tout en faisant appel, dans la construction de son récit, à des thématiques universelles.

« Nous sommes souvent confrontés à des défis qui semblent insurmontables. Allons-nous prendre la responsabilité d’essayer de les relever ou allons-nous plutôt fuir et nous contenter du confort de la routine ? », questionne Mme Kimpiobi. Portée par cette interrogation, elle a couché sur papier l’histoire de Nyota, une jeune Africaine bègue qui se voit en plus jeter un mauvais sort. La protagoniste sera entraînée dans maintes aventures qu’elle a accepté de vivre pour se libérer de son handicap et se défaire du mauvais sort tout en relevant le défi proposé par la déité de la source.

Le récit se déroule en des temps que d’aucuns décriraient comme « immémoriaux » mais ce n’est pas tant une époque que l’auteure a voulu mettre en évidence qu’une conception de la réalité : celle des sociétés africaines traditionnelles qui vivaient en communion spirituelle avec la nature. L’absence de ligne de démarcation claire entre la société humaine et le reste de l’univers visible et invisible, entre le vivant et l’inanimé était – et est encore, dans une certaine mesure – un fait pour ces peuples que Fété Kimpiobi illustre en faisant intervenir des personnages que la littérature occidentale décrirait comme « fantastiques ».

À l’image de son parcours personnel de l’Afrique à l’Amérique du Nord en passant par l’Europe, Mme Kimpiobi voit dans son récit une façon de faire un pont entre les cultures et les continents. Outre le fait que quiconque puisse apprécier ce roman pour ses qualités littéraires, sa lecture revêtira un intérêt particulier pour les jeunes de souche africaine qui, issus ou pas de l’immigration, sont liés à cette culture mais sans s’y être nécessairement immergés.

Le prochain défi de Fété Kimpiobi sera de faire traduire en anglais Nyota – Le secret de la plume et de compléter ce premier roman de deux autres tomes qui relateront la suite des péripéties de l’héroïne dans sa quête de liberté et d’initiation à la vie.

PHOTO : Fété Kimpiobi et son roman