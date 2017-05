Les six finalistes de la troisième édition du Concours LOL – Mort de rire 2017, Stef Paquette ainsi que l’animateur Alexandre Bisaillon : voilà ce qu’est l’humour à la puissance 8. Rire garantis en ce vendredi 28 avril au théâtre Lester B. Pearson de Brampton à l’occasion de la « Finale régionale Centre-Sud » de l’événement. Parrainée par l’Association canadienne-française de l’Ontario – Stormont, Dundas et Glengarry, cette initiative permet à la jeunesse de la province de peaufiner l’art de faire rire en français.

Grands gagnants de l’événement, Stéphane Arcand, Paris Jain et Mickaël Girouard se rendront à la Finale provinciale le 26 mai prochain au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa.

Copieusement mis dans l’ambiance par Alexandre Bisaillon et « sa peur de l’avion », le public a embarqué pour deux heures de rires et de bons conseils. Ceux de Brooke Jenicek pour être une fille modèle aux yeux de ses parents et détrôner son frère Indigo, rebaptisé insidieusement Indidiot. Ceux d’Hélène Decotignie pour rester jeune : garder un brin de folie. Ceux de Stéphane Arcand pour appréhender la difficile période où tout le monde sent mauvais, celle de la « pu-berté », être à la mode et bien choisir son partenaire. Ces trois élèves de l’école Renaissance, à Aurora, ont recueilli de nombreux éclats de rire avant de céder la place à Ilann Morrissette. Venu de l’école Jean-Vanier, le benjamin des candidats a présenté, du haut de ses 14 ans, sa famille multiculturelle haute en couleur, notamment son grand-père et ses selles molles. L’établissement de Welland était aussi représenté par Mickaël Girouard. Finaliste également lors de la dernière édition, il n’était pas en reste sur sa famille non plus, et son expérience dans les piscines publiques et les maladies qu’elles véhiculent était à mourir de rire.

Pour sa part, Paris Jain, de l’école Saint-Frère-André (Toronto), a claironné sa fierté d’être Franco-Ontarienne : « Je ne suis pas Québécoise car, lorsque l’avion atterrit, je n’applaudis pas! »

Les six finalistes, qui ont reçu chacun un certificat de participation et un chèque de 200 $, font désormais partie de la Troupe LOL de la région Centre-Sud et se retrouveront sur des scènes telles que la Franco-Fête de Toronto et le Festival franco-ontarien à Ottawa.

Casquette, chemise à carreaux, jeans, l’auteur-compositeur et interprète Stef Paquette est venu clore une belle soirée avec sa première prestation d’envergure en tant qu’humoriste. « Il n’y aura pas de remboursement après le show », a prévenu le « sexe-symbole franco-ontarien »!

En spectacle avec ses musiciens, Stef Paquette est comme un livre ouvert et, à titre d’humoriste, seul sur scène, il poursuit dans la même veine. Tout est prétexte à l’humour : son village natal de Chelmsford (seuls les touristes prononcent le « l ») et quelques souvenirs d’enfance (à une époque avant que les pinottes tuent), les emplois pas trop valorisants; sa femme anglophone pas trop techno, sa fille végétalienne de 12 ans qui ne connaîtra jamais le sandwich au beurre de pinottes d’un côté et de la « jam » de l’autre dans son lunch à cause d’un dénommé Philippe (une histoire à suivre).

Celui qui ne se trouve pas drôle est en fait hilarant! Stef Paquette peut partir en tournée l’esprit tranquille avec, au choix, un micro ou des musiciens. Il pourra toujours compter sur l’appui de son public, et ce, qu’il soit amateur de musique ou d’humour. Les spectateurs du Lester B. Pearson peuvent en témoigner.

Photos C.B. :

Les finalistes.

Stéphane Arcand.

Mickaël Girouard.

Paris Jain.

Le chanteur Stef Paquette.