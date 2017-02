Jusqu’au 16 avril, le Niagara Falls History Museum présente l’exposition interactive Neige. La saison s’y prête et ce qui est en montre vaut la peine qu’on s’y attarde, entre autres parce que la thématique y est présentée dans les deux langues officielles.

Les Canadiens n’en connais-sent pas moins un chapitre ou deux sur la neige, à laquelle l’image du Canada est fortement associée ici comme ailleurs. Il n’en fallait pas davantage pour justifier une exposition sur la relation complexe que les gens entretiennent avec cette part intégrante du paysage hivernal.

Les Canadiens côtoient la neige environ six mois par année et cela a un impact certain sur leur mode de vie et sur leur culture. Les transports, les divertissements, les arts et bien d’autres aspects sont explorés dans l’exposition.

Environ 150 artéfacts et documents de toutes sortes, dont certains datent du XIVe siècle, y attisent la curiosité des visiteurs. Œuvres d’art et antiquités se côtoient dans cette exposition illustrant comment les Canadiens se sont adaptés aux rigueurs de l’hiver et comment celui-ci a forgé leur imaginaire. Ainsi, des extraits de film dans lesquels la neige est omniprésente sont présentés : La vie heureuse de Léopold Z, Agaguk et d’autres longs métrages raviveront plusieurs souvenirs aux cinéphiles.

Une place importante est faite à la culture et à l’histoire des Premières nations et il n’en faut pas beaucoup pour se rendre compte que le Québec est lui aussi, par la force des choses, bien présent dans cette exposition. Mais ce qui est d’autant plus intéressant, ce sont les multiples anecdotes et informations. Saviez-vous que 600 000 Canadiens sont propriétaires d’une motoneige? Que des 10 villes canadiennes recevant le moins de neige, 8 sont situées en Colombie-Britannique? Ou encore, qu’au XIXe siècle, les trains étaient parfois dotés d’un chasse-neige rotatif, sorte d’immense hélice munie de nombreuses pales et qui, placée à l’avant de la locomotive, dégageait la voie ferrée sur son passage?

Le Niagara Falls History Museum est en soi une pièce de musée puisqu’il est aménagé dans un ancien hôtel de ville datant de 1874. Ouvert du mardi au dimanche, l’institution offre une excellente occasion pour les familles de faire une sortie éducative à peu de frais.