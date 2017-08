Le 19 août dernier, le Club LaSalle de St. Catharines faisait un clin d’œil à ces journées à la plage auxquelles l’organisme conviait ses membres il y a bien longtemps. Ce retour dans le passé, qui a pris la forme d’une journée de divertissements sur le vaste terrain du Club, avait pour objectif d’amasser des fonds pour en financer les activités.

C’est dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l’organisme que les membres du conseil d’administration avaient convenu de mettre sur pied cette fête familiale. Que ce soit par l’achat de nourriture, de boisson, de billets d’un tirage 50-50, etc., les participants contribuaient financièrement à perpétuer l’avenir du Club LaSalle qui, par la même occasion, invitait les gens à faire un don à une banque alimentaire.

Une journée en plein air ne serait pas complète sans musique. Sur une scène aménagée sur la pelouse, des chanteurs et musiciens de tous âges ont fait entendre leur répertoire aux accents souvent rétro qui cadrait bien avec l’ambiance que l’organisme sexagénaire voulait donner à l’évènement. Ce spectacle rassemblait en permanence bon nombre de gens, pendant que quelques autres profitaient de la plage et que les plus jeunes allaient s’amuser dans un jeu gonflable au fond du terrain.

Mais le clou de l’évènement se trouvait sur cette colline abrupte située entre les locaux de l’organisme et le lac Ontario. Là, étaient rassemblées quelques dizaines de voitures de collection, dont plusieurs des années 1950, la décennie qui a vu naître le Club LaSalle. C’était la première fois que le Club organisait une exposition d’automobiles anciennes, une initiative qui a attiré des nouveaux venus. Toutes sortes de modèles, soigneusement entretenus par leur propriétaire, s’offraient à l’admiration des passants, des voitures sport aux voitures familiales, des véhicules utilitaires aux automobiles de luxe.

Les visiteurs avaient la possibilité de voter pour leurs trois voitures préférées. À la fin de la journée, c’est une impeccable Chevrolet 1936 de couleur turquoise qui a remporté la première place. Mais la reine du Club LaSalle, Milana Thibodeau-Morris, avait aussi son mot à dire : le « choix de la reine » visait à déterminer quelle serait la voiture dans laquelle elle prendrait place à l’occasion du défilé du Festival du vin du Niagara. Son choix s’est porté sur une Buick 1947 décapotable, un splendide bolide rouge vif.

Toute activité qui attire les foules attire aussi son lot de politiciens. À la fin de l’après-midi, Jim Bradley, l’inamovible député provincial de St. Catharines, est venu saluer les participants et offrir ses félicitations aux Club LaSalle pour son 60e anniversaire. Sandie Bellows, conseillère municipale, a fait de même en plus d’offrir une plaque commémorative au Club en la personne de son président, Gino Guénard.

La fête s’est ensuite poursuivie en musique, la belle température demeurant au beau fixe au grand plaisir de tous.

PHOTOS : Les gens sont venus nombreux pour jeter un coup d’oeil aux automobiles.