Les tourtières des Filles d’Isabelle de la paroisse du Sacré-Cœur de Welland font saliver la Péninsule depuis 25 ans, attirant chaque automne des centaines de gourmets, venus de Welland, Port Colborne ou St. Catharines.

Leur popularité tient à la qualité des ingrédients, particulièrement de la viande, et à un mystérieux mélange d’épices dont la composition n’est connue que d’une seule personne.

La vente annuelle qui se déroulera les 14, 15, 21 et 22 novembre dans la salle paroissiale de l’église Sacré-Cœur ne devrait pas faire exception à la règle. Les délicieux pâtés à la viande seront en vente, entre 11 h et 16 h au prix de 12 $.

Sur place, dès 5 heures du matin, une quarantaine de bénévoles des Filles d’Isabelle et des Chevaliers de Colomb s’activeront en cuisine pour préparer, au total, près de 800 tourtières nécessitant plus de 300 livres de viande, 70 livres d’oignons et plus de 300 œufs.

« C’est moins que l’an dernier car nos membres prennent de l’âge, mais nos tourtières faites à la main sont toujours aussi demandées, précise Lisette Cousineau, coordonnatrice de l’activité et cheville ouvrière à Welland des Filles d’Isabelle, une organisation de femmes catholiques qui œuvre pour le bien-être dans la société et compte environ 60 000 membres au Canada et aux États-Unis.

« L’argent recueilli permettra de soutenir la paroisse dans ses activités et de renforcer une des missions principales des Filles d’Isabelle : aider les jeunes femmes et les couples en difficulté. »

Photo : archives Le Régional