Comme chaque grande ville, Hamilton a son équipe sportive dont les succès alimentent les conversations et dont les produits promotionnels émaillent le paysage. Si certains se contentent d’acheter des chandails et des drapeaux aux couleurs des Tiger-Cats, l’équipe locale de la ligue canadienne de football, d’autres mettent leurs talents à contribution pour créer leurs propres produits dérivés de la formation. C’est le cas de Jason Brown qui est l’auteur d’une murale d’un tigre rugissant sur un mur de sa résidence sur l’avenue Kenilworth.

C’est en 2014 que l’édifice fut acheté par M. Brown et son conjoint, Jean-Rock Boutin, une figure connue du milieu communautaire de Toronto. Ce n’est cependant qu’en mars dernier qu’ils y ont emménagé. Les lieux sont en voie d’être rénovés pour que M. Brown, un artiste multidisciplinaire, y ait son studio.

Le couple a vite remarqué l’attachement des gens pour « leur » équipe. « Tout le monde porte des vêtements avec le logo des Tiger-Cats, des chapeaux, des chemises, des autocollants sur les autos », fait remarquer Jason Brown. Cette murale, qui épouse les contours de l’emblème officiel de la formation, constitue une preuve de plus que la ville a à cœur ces joueurs qui en sont les porte-étendards depuis 1950. « C’est aussi une façon de s’intégrer à la communauté de Hamilton », renchérit M. Boutin.

M. Brown a plusieurs cordes à son arc : concepteur d’animations 3D, de projection multimédia, de décors pour les théâtres et les écoles, etc. Sa chaine Youtube, jasonj1968, donne un aperçu de la variété de projets auxquels il a contribué ou qu’il a créé du tout au tout. La murale des Tiger-Cats n’est donc qu’une œuvre parmi tant d’autres pour cet artiste polyvalent.

Jason Brown en est encore à découvrir l’équipe et il prévoit assister à quelques joutes au cours de la saison 2017. Et en ce qui concerne sa nouvelle vie à Hamilton, il y entretient de grandes ambitions de nature artistique et professionnelle. À ce chapitre, le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est bien partie!

Photo : Jason Brown aux côtés de sa murale.