Les trois Clubs Richelieu de la région du Niagara s’étaient donné rendez-vous le 16 décembre dernier au Club La Salle de St. Catharines pour leur souper de Noël.

La soirée était animée par Milan Plantai du club hôte de St. Catharines qui accueillait aussi les membres de Welland et de Niagara Falls. Au menu, vins de la région et souper typique canadiens-français avec tourtière, dinde et canneberges.

Après le repas, l’orchestre Tallisman a pris le contrôle de la soirée pour faire danser les convives. Le Club Richelieu Welland a profité de cette occasion pour annoncer que son gala 60e anniversaire aura lieu le 22 avril prochain.

Richard Caumartin