Le Centre de santé communautaire (CSCHN) offre une variété de programmes touchant à toutes les facettes du quotidien. La cuisine collective du point de service de Hamilton est l’une de ces activités régulières qui attirent toujours son lot de participants soucieux d’en apprendre davantage sur un sujet qui devrait intéresser tout le monde : l’alimentation saine.

Une fois par mois, pendant deux heures, une dizaine de personnes de différentes cultures et générations ont droit à un cours de cuisine des plus interactifs. « On se rassemble pour préparer une recette en grande quantité et les gens en apportent une portion chez eux », explique France Archer, diététicienne au CSCHN. Dans la sélection des mets à présenter, la valeur nutritive des ingrédients importe autant à Mme Archer que la modicité de leur coût et la facilité avec laquelle ils peuvent être apprêtés. Les recettes, généralement dénichées sur internet, sont parfois modifiées pour les rendre conformes à ces critères et, en sommes, pour que le temps passé à cuisiner soit plus attrayant!

En effet, à la maison aussi bien qu’au CSCHN, nul ne se plaindra de se rendre la vie plus facile lorsqu’il est question de préparer les repas, surtout si cela va de pair avec une alimentation santé. La partie magistrale de ces rencontres culinaires se réduit habituellement à peu de chose, l’essentiel de l’apprentissage se faisant par le biais de la pratique, les participants cuisinant avec Mme Archer dans un cadre informel et amical. La diététiste glisse au passage quelques explications sur la valeur nutritive des aliments, sur les groupes alimentaires, sur les modes de cuisson, etc. Les recettes sont souvent en lien avec les saisons ou les différentes fêtes populaires. Qui plus est, pour des raisons économiques et pour n’exclure personne, les mets végétariens sont privilégiés.

Faire à manger : à moins de passer son temps au restaurant, personne n’échappe à cette nécessité. Tant qu’à y être obligé, pourquoi ne pas passer maître dans l’art de mitonner de bons petits plats? Pour les intéressés, il en coûte environ 5 $ pour se joindre à une session et pour plus d’information ou pour s’inscrire, il suffit de contacter le CSCHN.