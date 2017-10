Le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) a renouvelé les plaisirs et les délires propres à l’Halloween par des festivités tenues le dimanche 29 octobre. Ce sont d’abord les enfants qui ont fait l’objet de toutes les attentions avec des activités conçues pour eux. Ainsi, la traditionnelle piñata remplie de bonbons, devenue au fil des ans, au CCFC, le symbole de cette fête pour les petits, a été démolie dans l’enthousiasme. Pour les plus vieux, un souper-spaghetti a rassemblé parents et amis en soirée.

PHOTOS: contribution de Louise Godin