Pour désamorcer l’appréhension de la rentrée et apporter toute l’aide nécessaire, le Centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara a organisé le mardi 19 septembre à Welland, une réunion d’information en direction des familles nouvellement installées dans la Péninsule.

« La rentrée est une période parfois angoissante pour les nouveaux arrivants car ils doivent faire face à beaucoup de changements déstabilisants qui peuvent avoir des répercussions sur leur santé, indique Bonaventure Otshudi, directeur des services d’établissement et d’adaptation. On est là pour leur donner des clés qui facilitent le quotidien et les orienter vers les programmes gratuits et variés disponibles en français via notre guichet unique situé à Hamilton et à Welland mais aussi sur place dans les lieux communautaires tels que les écoles. »

Afin de faire de la rentrée un succès, la coordinatrice de la réunion, Lynn Hadley, s’est attachée à démystifier le fonctionnement de l’inscription scolaire en ligne, des programmes d’aide aux devoirs et des activités parascolaires. La travailleuse d’établissement a aussi souligné l’importance de mettre en place une routine du matin et du soir, gage de stabilité et de sécurité pour les enfants.

« Cela favorise leur autonomie et participe à leur bien-être », dit-elle. Des gestes simples à adopter en dehors de l’école mais aussi à l’intérieur : « Il ne faut pas hésiter à communiquer avec les établissements en participant aux rencontres pédagogiques, en posant des questions aux enseignants ou bien en devenant membre du conseil des parents. C’est le meilleur moyen de savoir ce qu’il se passe dans l’établissement où est inscrit son enfant. »

De manière générale, le Centre de santé communautaire encourage vivement le bénévolat qui permet d’acquérir de nouvelles compétences et d’accélérer son intégration dans la communauté.

Autre élément incontournable pour la santé, le contenu des boîtes à lunch a captivé les enfants qui ont suivi les conseils de la diététiste Marie-France Gauvin pour composer eux-mêmes un repas équilibré, moins cher et moins gras que les plats préparés industriellement, surchargés en sodium. « Faire les bons choix n’est pas toujours une affaire de budget mais souvent d’organisation », a-t-elle plaidé, insistant sur les effets bénéfiques des produits laitiers, des légumes et des fruits, associés à une activité sportive.

L’alimentation saine est un aspect essentiel du bien-être des enfants, au même titre que la santé mentale. Un chapitre abordé avec tact et simplicité par trois intervenantes qui ont imaginé des situations fictives et demandé au jeune public comment il réagirait s’il était abordé par un étranger ou témoin de violence.

Autant de questions qui montrent que la santé dépasse largement les frontières de la médecine courante et dépend de nombreux facteurs tels que la réussite scolaire et l’intégration sociale.

Photo 7080 : Soutien scolaire, alimentation et santé mentale ont été abordés avec les familles.