Les journées Portes ouvertes permettent chaque année à des milliers d’Ontariens de mieux connaître leur communauté, que ce soit leurs attraits ou leurs diverses composantes socioéconomiques. Sur le territoire couvert par le journal Le Régional, les lieux à visiter sont légions. En voici un aperçu.

Le 16 septembre prochain, dans la région de Waterloo, une vingtaine de nouveautés figureront au programme en plus des sites ayant déjà participé aux Portes ouvertes. Parmi les lieux les plus intéressants et uniques en leur genre, les résidents pourront notamment visiter le Musée de l’histoire de la mode, à Cambridge, où se trouve présentement une exposition sur les vêtements au Canada et leurs liens avec l’identité nationale au cours des 150 dernières années.

Les lieux de culte sont toujours nombreux au programme des Portes ouvertes. Pour ceux qui voudraient voir autre chose que des églises, une visite au temple hindou Ram Dham et Brahmvidya Yogashram, à Kitchener, leur permettront de s’initier aux réalités complexes de cette religion et d’échanger avec leur guide.

Passionné des animaux? Toujours dans la région de Waterloo, le Centre de services équestres Findaway, à Baden, à l’ouest de Kitchener, permettra aux visiteurs de côtoyer des dizaines de chevaux et d’en apprendre davantage sur les soins qui leurs sont apportés. Ils pourront interagir avec les bêtes et visiter les installations.

Est-ce une surprise que Niagara-on-the-Lake soit l’une des communautés faisant partie des Portes ouvertes de cette année, les 16 et 17 septembre? Cette petite ville a déjà été la capitale du Haut-Canada et est une des localités les plus touristiques en Ontario. On y trouve nombre de bâtiments historiques dont la maison de Laura Secord, où des guides retracent son aventure et raconte la vie quotidienne à son époque.

Plusieurs autres musées sont logés eux-aussi dans des édifices patrimoniaux. William Lyon Mackenzie, un des chefs de la rébellion de 1837, s’est autrefois servi de l’un deux comme imprimerie pour son journal politique. En toute logique, ce bâtiment est aujourd’hui le Musée de l’imprimerie où l’on peut voir la plus ancienne presse au Canada.

Niagara-on-the-Lake est riche en sites à visiter mais ce n’est pas la seule ville de la Péninsule où se dérouleront des Portes ouvertes. Le 23 septembre, ce sera au tour de Grimsby, une municipalité aux infrastructures plus modernes, à révéler ses attraits et particularités. De l’agriculture à la technologie, divers lieux peuvent être visités. Pour ceux qui veulent faire une sortie plus terre-à-terre, le Musée de Grimsby donnera accès à sa réserve et la Galerie d’art publique fera découvrir ses programmes communautaires et invitera les visiteurs à voter pour l’œuvre digne de mériter le Golden Knob Award, un prix pour les artistes amateurs.

Quatre communautés de la région de Halton sont au programme des Portes ouvertes de cette année : Burlington, Oakville, Milton et Halton Hills. Cette région est fort diverse en termes de paysages, de réalités locales et d’histoire et recèle des points d’intérêts insoupçonnés.

Burlington se démarque par ses églises, toutes confessions confondues. Six d’entre elles, construites au XIXe siècle, peuvent être visitées le 30 septembre. Du côté de Oakville, toujours le 30 septembre, les visiteurs pourront se familiariser avec le monde de la navigation en montant à bord de la goélette Anitra, construite en 1926. Autre opportunité rare, le Manège militaire, qui se trouve dans un bâtiment ayant précédemment eu plusieurs vocations, accueillera les visiteurs qui veulent explorer ce lieu servant de point de rencontre à la sous-unité du régiment Lorne Scots.

C’est, pour l’essentiel, le 1er octobre que Milton et Halton Hills ouvrent leurs portes. Ces communautés offrent un visage plus rural avec leurs vieilles maisons de ferme, leurs églises champêtres et leurs petites écoles d’un autre temps. On y trouve aussi des industries qu’on n’y verrait pas ailleurs, telles les antiques installations d’une mine de calcaire. Bref, ces Portes ouvertes constituent aussi un peu prétexte pour aller se promener en campagne.

D’ailleurs, en termes de prétexte, il n’en manquera pas, chacun pouvant trouver quelques choses à visiter en fonction de ses goûts. Plus de renseignements sur les Portes ouvertes Ontario 2018 sont disponibles sur le site http://www.doorsopenontario.on.ca/.

PHOTO: La maison de Laura Secord à Niagara-on-the-Lake.