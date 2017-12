Le 9 décembre dernier, le père Noël est venu faire un tour au Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) où l’attendaient environ 25 enfants enthousiastes et leurs parents. Mais avant d’en arriver là, une équipe de bénévoles avait mis la main à la pâte pour préparer une série d’activités amusantes pour les petits.

Sur le coup de midi, les familles ont donc commencé à affluer au CCFC et, s’attablant aussitôt, les enfants se sont mis au dessin. Bien vite, un lunch leur a été offert : sandwichs, pâtes, croustilles, biscuits, jus et chocolat chaud. Quelques jeux, encadrés par des bénévoles, avaient également été préparés à leur intention. Les jeunes participants se sont bien amusés, courant à l’occasion un peu partout et explorant jusque sur la scène de la grande salle où un décor représentant un foyer décoré aux couleurs du temps des Fêtes avait été placé.

Puis, peu après 13 h, toutes les têtes se sont tournées vers la porte de la salle d’où provenait un son de grelots dont chacun connaissait la signification. Le père Noël a alors fait son entrée, saluant les jeunes avec énergie et entrain avant de s’asseoir pour les rencontrer un à un. Les enfants, à qui on avait fait mettre des bonnets de lutin et dont plusieurs étaient vêtus de vert et de rouge, se sont alors fait remettre des jouets et des chocolats. Quant au père Noël, il n’est pas reparti les mains vides puisque les petits lui avaient préparé une carte de souhaits géante.

Après le départ du sympathique visiteur du pôle Nord, les enfants ont poursuivi leurs jeux et leurs dessins. Mais l’activité, dont la clôture était prévue pour 14 h, tirait déjà à sa fin. Parents et enfants ont quitté le coeur léger et en emportant le souvenir d’une autre belle activité du Centre communautaire francophone de Cambridge. Les festivités s’y poursuivront le 31 décembre prochain à l’occasion d’une danse en soirée pour célébrer le jour de l’An.

PHOTO : Le père Noël rencontre les enfants.