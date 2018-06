Les résidents de St. Catharines ont célébré la revitalisation des Jardins du centenaire le 16 juin dernier autour du député Chris Bittle, du président de la région du Niagara Alan Caslin et du maire Walter Sendzik.

Près de 920 000 $ ont été investis pour améliorer le site, dont un escalier reconstruit à partir de Gale Crescent, un abri solaire, ainsi un réaménagement d’une partie du sentier Merritt qui traverse le site. Les rénovations ont marqué le 50e anniversaire des Jardins du centenaire, inaugurés en 1967 dans le cadre des célébrations des 100 ans de la Confédération canadienne.

«En 1967, les gouvernements et les collectivités ont célébré le centenaire du Canada en créant d’importants espaces communautaires, comme les Jardins du centenaire, a déclaré Chris Bittle. En 2017, le gouvernement du Canada a poursuivi cette célébration par le biais du Programme d’infrastructure communautaire Canada 150 et a contribué 385 000 $ à revitaliser les Jardins du centenaire et à faire en sorte que les résidents de St. Catharines puissent profiter de ces années. »

« Le Conseil régional est heureux de collaborer avec ses partenaires locaux pour améliorer l’accès aux parcs publics et aux espaces récréatifs qui mettent en valeur les zones riveraines uniques du Niagara, a déclaré Alan Caslin, le président de la région du Niagara qui a contribué 150 000 $ par le biais de son programme d’investissement dans le secteur riverain. Les améliorations apportées aux Jardins du centenaire créeront un espace de rassemblement communautaire pour tous les résidents. »

La Ville a également investi 385 000 $ dans le projet dans le cadre de sa stratégie visant à améliorer l’accessibilité, à ajouter de nouvelles caractéristiques et à promouvoir des modes de vie actifs et sains dans les parcs de la ville. « Nous considérons ce parc comme un lieu de rassemblement dynamique dont tout le monde peut profiter », a dit pour sa part le maire Walter Sendzik.

Photo : Le conseiller Carlos Garcia, le maire Walter Sendzik, le conseiller Jennie Stevens, le député Chris Bittle, le président de la région de Niagara Alan Caslin et les conseillers David Haywood et Mike Britton ont planté un érable.