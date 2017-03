Bière, musique et danse résument en trois mots la fête de la Saint-Patrick en Irlande. Les Irlandais en profitent pour s’amuser, chanter, danser, boire, et clamer haut et fort leur culture. La Saint-Patrick étant avant tout une fête populaire organisée chaque 17 mars, elle se déroule essentiellement dans la rue, et dans les « pubs », lieux où vous pouvez trinquer en compagnie d’Irlandais chaleureux.

Au Club La Salle de St. Catharines, les francophones du Niagara perpétuent cette tradition en se réunissant pour un bon repas entre amis et vêtus de vert, de blanc et d’orange autant que possible, couleurs traditionnelles du drapeau de l’Irlande. Cette année, la soirée faisait partie de la programmation spéciale du 60e anniversaire du Club La Salle qui atteindra son apogée à l’occasion du gala, le 30 septembre prochain.

Au menu pour le repas de la Saint-Patrick, le traditionnel bœuf salé fumé avec chou et légumes très apprécié par la centaine de convives. Une danse, animée par le groupe Classic Country de Terre-Neuve, un style de musique très populaire auprès des francophones de la région, a suivi le repas. Dès les premières notes de musique, les couples ne se sont pas faits prier pour envahir la piste de danse jusqu’à la fin de la soirée.

« Ce soir, nous lançons également une campagne de financement en vue d’acheter une enseigne pour remplacer celle qui est installée sur la rue Arthur, explique Diane Hall, membre de longue date de l’organisme. Puis dans un deuxième volet, nous demandons à nos membres des dons pour faire l’achat d’arbres qui seront plantés le long des huit acres de terrain du Club et acheter des bancs. Une plaque sera par la suite installée dans notre salle communautaire pour rendre hommage aux donateurs. »

Il faut mentionner que de nombreux arbres sur le terrain du Club La Salle ont été infectés au cours des deux dernières années par l’agrile du frêne et plusieurs ont dû être coupés.

Mme Hall a rappelé que le Club était ouvert le dimanche de 13 h à 17 h, une nouveauté cette année. « Cette initiative nous permet d’offrir aux gens une autre occasion de se réunir pour jouer à des jeux de société et leur permettre de rencontrer d’autres francophones de la région. Le bar est ouvert et nous y offrons une soupe maison pour seulement 2 $ », conclut-elle.

Le prochain grand rendez-vous aura lieu le 22 avril pour le gala de l’Ambassadeur du Club La Salle.

Photo : Les danseurs ont profité pleinement de cette soirée musicale.